C'est l'Aviron bayonnais qui catalyse l'attention de nos journalistes pour ce un contre un désormais traditionnel le lundi soir. La première défaite des Basques à domicile est-elle rédhibitoire ? Le calendrier est-il favorable ? Voici nos avis.

Le promu bayonnais a connu son premier revers à domicile ce week-end face à la Section paloise (20-30). Dans l'enceinte grandiose d'Anoeta, les Basques ont certainement dit adieu aux phases finales pour Clément Labonne. Avec un calendrier massif pour finir la saison (déplacement à La Rochelle, réception de Montpellier...), l'Aviron est huitième du Top 14 avec deux points de retard sur Toulon, sixième.

Pour Loïc Bessière, les Bayonnais seront bien au rendez-vous des phases finales. Les hommes de Grégory Patat ont été éliminés de la Challenge Cup et peuvent se concentrer pleinement sur le Top 14. Les rencontres face au Racing 92 et Clermont sont abordables et pourraient permettre à l'Aviron d'arracher une place dans les six.