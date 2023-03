Nommé capitaine du XV de France féminin il y a un peu plus d'une semaine, Audrey Forlani revient sur le tout nouveau projet des Bleues porté par le duo d'entraîneurs Ortiz-Mignot. Ce samedi, le groupe s'envolera direction l'Italie pour la première échéance de ce Tournoi des 6 Nations 2023. Un premier match pour se tester et prendre conscience du chemin qu'il restera à accomplir.

Vous êtes en période de reconstruction après l'arrivée du nouveau staff formé par David Ortiz et Gaelle Mignot, sentez-vous le groupe plus serein de pouvoir repartir sur de nouvelles bases ?

C'est un nouveau groupe où il y a pas mal de jeunes et des cadres aussi avec un nouveau staff. On est en reconstruction, c'est vrai qu'on est vraiment en train de poser les bases pour monter crescendo. Il y a une très bonne ambiance, on voit vraiment qu'il y a du plaisir sur le terrain et en dehors du terrain.

Le groupe s'est-il bien adapté aux changements ?

Les entraînements se passent plutôt bien. Il y a beaucoup d'informations mais les filles sont très réactives. On avance dans le bon sens et c'est ce qui est très important.

Vous sentez-vous prêtes pour le début du Tournoi ?

Oui. On est à quelques jours du premier match en Italie, on sait que ça va être très dur, surtout chez elles. On a envie de mettre les bons ingrédients.

Comment abordez-vous ce match face à l'Italie, avez-vous fait un focus sur un aspect technique en particulier ?

On veut construire nos bases. On commence à avoir hâte de jouer ce premier match pour pouvoir se jauger et aussi montrer qu'on a encore une belle équipe et qu'on est présente sur ce Tournoi.

Comment avez-vous pris la nouvelle de votre nomination en tant que capitaine ?

J'étais chez moi. J'ai reçu un appel de David Ortiz et Gaëlle Mignot. On a discuté et puis ils m'ont proposé le poste de capitaine sur ce Tournoi. J'ai été étonnée et surprise mais très contente aussi d'avoir ce poste-là. Ça prouve que mes efforts ont payé et que j'ai fait un bon début de saison avec Blagnac. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à avoir le rôle de capitaine après avoir été écarté de la Coupe du monde.

Comment avez-vous réagi par rapport à Gaëlle Hermet qui était capitaine du XV de France féminin depuis plusieurs années ?

Gaëlle est une amie à moi, je sais qu'elle sera toujours là pour m'épauler. Ça m'a touché car c'était une très bonne capitaine et je sais qu'elle donne tout sur les matchs. En acceptant je savais qu'elle serait toujours à mes côtés pour m'aider et me soutenir.

Vous avez été écarté de la Coupe du monde, avez-vous la sensation d'avoir évacué la frustration ?

Oui j'ai eu de la frustration et j'ai été très déçu. Aujourd'hui c'est derrière moi. Je n'ai rien lâché et j'ai continué à travailler pour peaufiner les petits détails qui me manquaient et revenir dans cette équipe.