SEVENS - Grâce à une première période à sens unique (19-0), les Françaises ont remporté leur premier match de poule face à l'Espagne (33-14) dans le tournoi de Vancouver. Prochain match contre le Japon (0h52).

Entrée en matière réussie pour les Françaises ! Opposées à l'Espagnes, les septistes tricolores ont commencé très fort, marquant trois essais dès le premier acte. Joanna Grisez (1e et 5e) et Carla Neissen (7e) ont scoré et permis à la France de mener 19-0 aux citrons. Mais les Françaises se sont relâchées dans le second acte, permettant aux Ibériques de revenir. Les Espagnoles ont marqué deux essais (8e et 10e), leur permettant de revenir à 19-14. Les tricolores ne se sont pas affolées et Jade Ulutule (12e) puis Chloé Jacquet (14e) ont permis aux Françaises de s'éviter une fin de match à suspense, 33-14 score final.

Nos Bleues de #France7 se sont imposées lors de leur premier match de poule face à l’Espagne ?

Prochain rendez-vous à 0h52 contre le Japon à suivre en direct sur Rugby+ \ud83d\udcfa@CanadaSevens @WorldRugby7s #Canada7s pic.twitter.com/KnM1FZuyh5 — France Rugby (@FranceRugby) March 3, 2023

Un tournoi en intérieur

Un mois après leur médaille d'argent acquise à Syndey, les Bleues entrent bien dans le tournoi canadien. Elles affronteront ensuite le Japon (0h52) puis l'Australie (ce samedi, 19h22) dans les autres matchs de la phase de poule B. À noter qu'après les fortes chutes de neige, le tournoi se déroule dans une salle. C'est le premier tournoi de rugby à sept féminin qui ne se joue pas à l'extérieur.