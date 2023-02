Le Stade rochelais a brillé par sa maîtrise sur la pelouse de Castres pour mettre fin à l’invincibilité du CO à domicile. Antoine Hastoy et Brice Dulin ont été particulièrement à l’aise. À l’inverse de Santiago Arata, très brouillon derrière dans ses avants.

Les Tops

Brice Dulin

L’arrière de la Rochelle a livré un très bon match sur la pelouse de Castres, trouvant toujours des espaces pour remonter les ballons, ou inversant la pression par du jeu au pied. Il a permis aux Rochelais de maintenir le CO dans son camp pendant très longtemps. L’arrière international a été une nouvelle fois impeccable sous les ballons haut. Il a réussi un franchissement et cassé six plaquages.

Antoine Hastoy

L’ouvreur de La Rochelle a joué avec une facilité déconcertante, dégageant une sensation de relâchement total. Il a réussi un 100 % face aux perches (deux transformations et six pénalités) pour creuser l’écart petit à petit, mais il a surtout excellé dans la distribution du jeu, trouvant toujours des espaces à exploiter.

Antoine Hastoy a guidé les siens face à Castres. Icon Sport

Will Skelton

Le deuxième ligne australien a remporté le combat de la puissance face à une équipe de Castres qui a pourtant du répondant dans ce secteur là. Il a dominé son duel avec Tom Staniforth qui n’a pas eu le même impact que d’habitude. Will Skelton a fait la loi pendant 74 minutes, sans sourciller.

Les Flops

Santiago Arata

Le demi de mêlée de Castres a connu des difficultés pour jouer proprement les ballons dans les rucks. Il a été mis sous pression, sans parvenir à s’en défaire, se faisant « croquer » derrière ses avants à plusieurs reprises. Il a aussi été pénalisé à trois reprises (record du match) et il a manqué deux plaquages. Le CO a retrouvé des couleurs avec l’entrée en jeu de Gauthier Doubrère.

Filipo Nakosi

L’ailier fidjien de Castres a été un peu trop fantasque dans ce match où le CO n’a pas eu beaucoup de ballons à exploiter. Auteur d’une bonne relance en première période, il jetait finalement le ballon n’importe où, offrant une nouvelle munition aux Rochelais. Quelques minutes plus tard, il tentait encore une chistera pour personne.

Filipo Nakosi s'est montré imprécis dans ses interventions. Icon Sport

Benjamin Botica

Entré en jeu à la place de Louis Le Brun, titularisé au dernier moment en raison de l’absence de Benjamin Urdapilleta malade, Benjamin Botica n’a pas réussi à rentrer dans cette rencontre. Alors que le CO avait réussi à reprendre le fil du match et pouvait rêver à l’exploit, il a manqué toutes ses interventions, avec notamment un jeu au pied dévissé et un ballon qui partait finalement derrière lui. Il a dénoté par rapport aux autres remplaçants castrais.