L’aventure entre le manager gersois Pierre-Henry Broncan et le Castres olympique pourrait vivre ses dernières heures. Selon nos informations, les dirigeants du club tarnais pourraient avoir choisi de se séparer du technicien de 46 ans, qui paierait comptant les mauvais résultats enregistrés par les Bleus et Blanc depuis le début de la saison.

La défaite contre La Rochelle – la première de la saison et même de l’ère Broncan a domicile en Top 14 – pourrait donc être celle de trop pour Pierre-Henry Broncan qui avait pourtant réussi une fin d’exercice 2020-2021 et une saison 2021-2022 de haute volée. Il avait pris ses fonctions alors que le CO était exsangue en queue de classement (12e) au soir d’une défaite à domicile contre Brive en décembre 2020 et avait permis à l’équipe d’entamer une superbe remontée sur la deuxième partie de la saison que le CO avait finalement terminée à la septième place, échouant à un point de la qualification.

Le nom de Davidson évoqué pour le remplacer

Cette fin de saison incroyable, où le CO était la meilleure équipe de Top 14 sur le plan comptable, n’était qu’un préambule à l’exercice 2021-2022 qui allait être le petit "chef-d’oeuvre" du technicien gersois et de son staff. Pour la première fois de son histoire, le CO allait terminer en tête de la poule unique au soir de la phase régulière et obtenir de main de maître sa qualification pour la phase finale. Une phase finale où le CO éliminerait le Stade toulousain au terme d’une demi-finale de folie avant de baisser pavillon en finale, face au MHR.

Jeremy Davidson pourrait retrouver un banc du Top 14 à Castres. Icon Sport - Icon Sport

Selon nos informations, le nom de l'Irlandais Jeremy Davidson reviendrait avec insistance dans le Tarn pour succéder à Broncan. L’ancien manager de Brive, dont la collaboration avec le club corrézien a pris fin en octobre 2022, a pour lui de bien connaître le club tarnais, dont il a porté les couleurs en tant que joueur entre 1998 et 2001 puis en tant qu’entraîneur des avants entre 2007 et 2009.

Une autre solution, interne celle-là, évoque une montée en puissance de Rory Kockott, jusqu’ici entraîneur de la défense. Parmi ses atouts, Kockott est très proche des joueurs pour avoir évolué avec la plupart d’entre eux. Au club, on aime aussi son caractère de compétiteur. Mais il reste un jeune entraîneur et n’a pas aucune expérience en tant que numéro 1.