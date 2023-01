TOP 14 - Montpellier impressionne en touche, la disette de Clermont à Lyon, Julien Delannoy très utilisé, Pau a du mal au niveau des passes ou encore l'indiscipline bordelaise... Voici tous les chiffres à connaître avant la 16e journée du championnat.

100% : Montpellier souverain en touche

Ce choc entre les deux derniers champions de France devrait être particulièrement disputé, surtout dans le domaine aérien. Car bien que privé de son meilleur sauteur Florian Verhaeghe, le MHR a signé un 100 % de réussite le week-end dernier contre les London Irish. Douze lancers assurés qui témoignent de la bonne santé de l’alignement héraultais avec les présences de Camara et Van Rensburg, et la précision des lancers des talonneurs Paenga-Amosa et Giudicelli.

6 ans : la disette de Clermont à Lyon

Le Matmut Stadium réussit peu aux Clermontois. Cela fait six ans que l’ASM ne s’est plus imposé face au Lou dans son Rhône. Six, c’est également le nombre de Jaunards présents lors de cette victoire encore dans l’effectif aujourd’hui (Falgoux, Penaud, Raka, Beheregaray, Jedrasiak, Cancoriet).

726 minutes : Delannoy s’épanouit à Brive

Le deuxième ligne du CAB, Julien Delannoy (27 ans), a déjà joué 726 minutes sous le maillot noir et blanc cette saison. Jamais avant le début de son aventure en Corrèze cet été, l’ancien Palois et Montpelliérain n’avait été autant utilisé… Preuve de la confiance accordée par le staff briviste, mais aussi du rendement sur le terrain du solide deuxième ligne (1,98 m, 123 kg).

4 : victoires consécutives des Rochelais

Equipe en forme du moment, invaincu en 2023, le champion d’Europe en titre surfe sur sa meilleure dynamique de la saison avant de débarquer à l’Arena où il n’a jamais gagné. Sorti vainqueur de ses quatre derniers duels, le Stade rochelais a d’ailleurs remporté huit de ses dix derniers matchs.

99 passes : le nombre de passes en moyenne par match pour la Section paloise

En moyenne, depuis le début de la saison, la Section paloise effectue 99 passes par match. Seul, le Castres olympique présente une moyenne plus basse avec 98,9 passes. La moyenne générale du Top 14 se situe à 113,6 passes par match, avec cinq équipes au-delà de 120 passes par match (Clermont, Brive, Lyon, La Rochelle et Toulouse).

Le manager de la Section paloise, Sébastien Piqueronies, avait décidé de rejoindre la région toulonnaise sans revenir dans le Béarn après le dernier match de Challenge Cup à Parme.https://t.co/rFZcc966wu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

6 : le nombre de cartons jaunes reçus par l’UBB lors des deux derniers matchs

Lors de la quinzaine européenne, une lacune a frappé aux yeux de tous du côté de Bordeaux : l’indiscipline. Pénalisés treize fois contre les Sharks et onze fois face à Gloucester, les Bordelais ont surtout écopé de trois cartons jaunes lors de chacun des deux matchs. Six « biscottes » en tout, ce qui est évidemment trop pour envisager une victoire à ce niveau-là. Face à Castres, une pareille indiscipline ne sera pas permise…