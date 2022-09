Auteur d’une grosse performance la semaine passée en s’imposant à Bordeaux, le Stade toulousain s’est offert une deuxième victoire consécutive en championnat. Programmé en clôture de cette seconde journée, le club rouge et noir a réussi sa première devant son public. Face à Toulon, les garçons d’Ugo Mola se sont imposés 28-08. Un succès bonifié, qui leur permet de prendre la première place du classement.

Dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés, le RCT, profitant d’une faute toulousaine sur un maul, ouvrait le score rapidement grâce à la botte de Baptiste Serin (0-3, 3e). Devant au tableau d’affichage, les Toulonnais, réalisaient des premières minutes intéressantes, mais une pénalité de Thomas Ramos ramenait les siens à hauteur, après un plaquage haut de Mathieu Tanguy sur Romain Ntamack (3-3, 10e).

Ntamack blessé, Cros aussi

Si les deux équipes se montraient plutôt joueuses sur l’entame, les défenses prenaient clairement le pas sur les attaques, avant que Toulouse ne décide d’accélérer et de planter trois essais en dix minutes. Sur le premier, Matthis Lebel faisait parler ses qualités de vitesse pour venir bien exploiter un surnombre en bout de ligne (8-3, 18e). Sur le second, Dimitri Delibes était à la conclusion d’une inspiration d’Antoine Dupont, parti de sa ligne médiane (13-3, 21e). Le demi de mêlée, en grande forme, était à la base de l’action amenant le troisième essai, en force, d’Emmanuel Meafou (20-3, 27e). Dix minutes de rêve pour les rouge et noir, mais la sortie sur blessure de Romain Ntamack, vraisemblablement touché à la cheville, venait quelque peu gâcher la fête.

Toulon, maladroit balle en main et incapable d’enchaîner trois temps de jeu pendant les quarante premières minutes, revenait sur le terrain, à la reprise, avec un visage plus intéressant. Les garçons de Pierre Mignoni et Franck Azéma, après avoir posé la main sur le ballon, avaient un temps fort à une demi-heure de la fin. Mais ils ne parvenaient pas à “scorer” pendant cette possession à cinq mètres de l’en-but. Toulouse, à son tour, avait son temps fort dans le camp adverse, mais les rouge et noir, trop imprécis, n’arrivaient pas à bonifier leurs offensives.

À un quart d’heure de la fin, l’arrière du RCT Aymeric Luc, bien servi par Sitaleki Timani, inscrivait en coin les premiers points d’une seconde période plutôt équilibrée (20-8, 65e), mais brouillonne (18 en-avant sifflés pendant le match). Dans la foulée, Thomas Ramos redonnait une avance confortable (23-8, 70e) à une équipe toulousaine qui, un instant plus tôt, avait aussi perdu François Cros sur blessure.

Privé de bonus offensif après l’essai d’Aymeric Luc, le club rouge et noir profitait de sa supériorité numérique suite au carton jaune adressé à Christopher Tolofua (74e), pour récupérer le précieux sésame grâce à un essai de Peato Mauvaka (28-8, 75e). Cinq points logiques pour les locaux.