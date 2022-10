"Le score paraît lourd par rapport à ce que l’on a fait sur les soixante premières minutes. Face à une équipe comme Toulouse, la moindre erreur peut vite finir derrière les poteaux. On connaît la qualité des joueurs et de leur patte. C’est nous les fautifs. En première période, on a passé beaucoup de temps dans leur camp sans marquer. On n’est pas resté dans notre plan de jeu sur la deuxième mi-temps. Malgré tout, l’état d’esprit y était. Je retiens l’effort de tout le groupe, c’est une bonne chose pour que l’on continue à avancer. Quand je vois le jeune Hugo Sarrazin dont c'était la première, il perd contre le grand Toulouse, ça lui laisse une grande expérience. C'est bien de tomber sur des équipes de ce calibre pour les jeunes."