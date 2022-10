Ntamack n'a plus joué depuis le 11 septembre et la réception victorieuse de Toulon (28-8), lors de laquelle il avait été contraint de quitter ses coéquipiers dès la 26e minute. Une indisponibilité d'un mois avait alors été évoquée, mais le staff toulousain s'est montré particulièrement prudent. "Romain est un joueur différent. Cela demande une organisation et une gestion différentes", a dit jeudi en conférence de presse l'entraîneur de la défense des Rouge et Noir Laurent Thuéry.

"Je suis intimement persuadé que la prochaine fois qu'il rentrera sur un terrain de rugby il sera performant", a-t-il ajouté, indiquant que l'ouvreur figurait dans le groupe élargi pour le match de clôture de la 8e journée du Top 14 dimanche soir contre La Rochelle. Reste à savoir si ses entraîneurs prendront le risque de lui faire retrouver les terrains lors d'un match d'une telle intensité face aux champions d'Europe en titre, dauphins des Toulousains au classement.

Des échanges ont eu lieu dernièrement à son sujet entre le club et le XV de France, que Ntamack retrouvera lundi au centre national du rugby de Marcoussis au sein du groupe de 42 joueurs retenus pour préparer les tests de novembre. Le joueur de 23 ans pourrait plutôt être laissé à disposition de son club la semaine prochaine pour le déplacement de Toulouse à Bayonne lors de la 9e journée du Top 14 afin d'engranger du temps de jeu avant le premier match automnal des Bleus, le 5 novembre contre l'Australie au Stade de France.