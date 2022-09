Alexandre Roumat réalise un très bon début de saison, c'est indéniable. Titulaire lors des deux premiers matchs de Top 14, celui qui sera à nouveau aligné dans le XV contre Pau rayonne sous ses nouvelles couleurs toulousaines, en brillant par ses qualités balle en main et en touche. Ce début de saison de feu, le troisième ligne l'a commencé sur la pelouse de son ancien club, l'Union Bordeaux-Bègles. Auteur d'une chistera décisive pour Lebel après une action de grande classe, Roumat a largement participé au succès des Toulousains en Gironde.

"La liberté que lui offre le jeu du Stade lui correspond beaucoup plus", confiait son père, Olivier, dans les colonnes de l'Équipe. L'ancien international tricolore, qui jouait dans les années 1990, ne manquait pas par la même occasion de glisser un tacle à l'ancien entraîneur de son fils, Christophe Urios. Pour lui, le manager bordelais n'aurait pas su avoir une bonne relation avec Alexandre, ce qui a mené à son départ du club.

Il assénait : "Alexandre est un gamin qui a besoin d'avoir des responsabilités et une relation technique assez fine avec ses entraîneurs. Il n'avait plus ça à l'UBB, où il a mangé de la merde pendant deux ans avec le meilleur entraîneur du monde. Comme il n'était plus assez bon pour jouer à Bordeaux, il s'est donc rabattu sur Toulouse..." Un tacle loin d'être anodin, mais Roumat concluait tout de même en affirmant : "Mais je dis ça sans animosité."