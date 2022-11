Et le numéro 8 Jordan Joseph y a pris toute sa part, avec un essai en force à son actif sur une séquence de pilonnage près des lignes. Mais s’il y a un domaine dans lequel il nous a vraiment impressionné, c’est bien dans celui des grattages. Il fut le fer de lance du triomphe palois dans le jeu au sol, la clé absolue de cette victoire avec bonus. Nous en avons compté trois, il y en eut peut-être quatre, dont un très important dans les 22 mètres de la Section. Il priva, une fois de plus, les Bordelo-Béglais d’une occasion de construire une action digne de ce nom. Jordan Joseph a donc trouvé une forme de plénitude à Pau, on comprend pourquoi il a fait partie du groupe élargi du XV de France et ce, dès l’hiver dernier. Il est revenu cet automne, mais une blessure l’a empêché de défendre toutes ses chances aux yeux du sélectionneur.

Avec le genre de performances qu’il a montré dimanche, le numéro 8 formé en région parisienne va forcément franchir le cap et convertir sa magnifique carrière en sélection de jeunes en trajectoire adulte. Mais on oublierait presque qu’il est né en l’an 2000, il n’a donc que 22 ans et on attend énormément de lui. Il le sait, et ce n’est sûrement pas toujours facile à vivre, mais force est de constater que le contexte palois lui va à ravir. Sébastien Piqueronies est en train de le mettre dans les conditions optimales. Son bilan provisoire cette saison est le suivant, neuf matchs, huit titularisations, trois essais. À notre avis, ce n’est pas fini, cet exercice risque d’être celui de l’entrée dans la cour des grands.