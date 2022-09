“J’espère que c’est un déclic. On était tous très déçus d’avoir perdu à la maison pour commencer. Là, on a 6 points. Ca enlève un peu d’amertume de la défaite contre Lyon. On avait à cœur de venir faire une performance ici. Les gars ont apporté la réponse qu’il fallait en étant disciplinés et agressifs en défense. On savait qu’il ne fallait pas les laisser avancer, avec tous leurs costauds… Quand ils étaient dans nos 22 mètres, on leur a fait perdre le ballon ou on les a poussés à la faute. Le fait de les contrer en touche les a aussi empêchés de mettre du rythme. Et en attaque, nous avons été réalistes, on a bien géré les temps forts. C’était très bien joué de la part de tout le monde. Souvent, dans le passé, nous avons été dans des situations similaires et ça n’est pas tombé de notre côté. Cette fois, ça nous a souri. C’est très dur de gagner à Perpignan, ça n’était plus arrivé au club depuis 1971.”