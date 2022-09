Vincent Merling et l'ensemble du club vont pouvoir sortir les 70 bougies ! L'occasion de fêter la fidélité de tout un peuple noir et jaune dans les tribunes du Stade Marcel-Deflandre depuis presque 6 ans bientôt. Une longue série qui avait commencé le 2 janvier 2016 face à castres (victoire rochelaise 25-21), où Romain Sazy et Uini Atonio étaient déjà sur la pelouse. Contre le Racing, ce sera donc à nouveau plein, avec "quelques surprises" promises au spectateurs du jour, annonce le club charentais-maritime. Prochain objectif : les 100 matchs ?