Toulon se rattrape, Montpellier encore battu... Les pronos de la 8ème journée !

Racing 92 - Montpellier

Pour ouvrir cette nouvelle journée de championnat, les Franciliens reçoivent le champion de France en titre. Aux premiers abords, si on se réfère au classement actuel, cette rencontre n'a pas les allures d'un choc. Respectivement 8ème et 11ème, Montpellier et le Racing 92 ont du mal depuis la reprise du championnat. Et c'est justement ici que réside le sel de la rencontre. Prétendants au titre en début de saison, les deux équipes se cherchent encore et se doivent de l'emporter pour ne pas laisser le haut du tableau s'échapper. Dans ce contexte, avec le retour de Francis Saili et le repositionnement de Cameron Woki sur le flanc de la troisième ligne, les Racingmen devraient être en mesure de s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4530 vote(s) Racing 92 Nul Montpellier

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Lyon - Pau

Après sa victoire en terres héraultaises, le Lou accueille des Palois blessés. Victime d'une "remontada" extraordinaire le week-end dernier, la Section pointe à la 13ème place, à égalité de points avec Perpignan, lanterne rouge du championnat. Privé de plusieurs joueurs cadres, à l'image de Jordan Joseph blessé à la cheville et de Lucas Rey touché à la main début octobre, la tâche s'annonce difficile pour Pau. Côté Lyonnais, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Malades et absents la semaine dernière, Baptiste Couilloud et Josua Tuisova devraient réintégrer le XV de départ de Lyon. De quoi s'assurer un statut de favori pour la réception de la Section paloise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4260 vote(s) Lyon Nul Pau

Notre pronostic : victoire de Lyon

Bayonne - Perpignan

Toujours invaincu à domicile, malgré le voyage de plusieurs cadors à Jean-Dauger, l'Aviron bayonnais reçoit ce coup-ci l'Usap. Si lors de la défaite à Castres les Basques ont perdu Konstantin Mikautadze et Yann David, l'un touché à la cuisse et l'autre victime d'une commotion, Bayonne enregistre les retours de Denis Marchois et Eneriko Buliruarua. Battus par Clermont à la maison lors de la précédente journée, les Perpignanais sont bons derniers du Top 14 et plus que jamais en quête d'un premier succès à l'extérieur. Mais à Bayonne, il se pourrait bien que la marche soit trop haute pour les joueurs de David Marty.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4466 vote(s) Bayonne Nul Perpignan

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Toulon - Castres

A égalité de points à l'issue des sept premières journées, Toulon et Castres s'affrontent ce samedi à Mayol. Largement défaits à La Rochelle la semaine dernière (32-5), les Varois doivent se rattraper face à au CO. Et avec le soutien de leurs supporters et face à un effectif tarnais remanié, le RCT devrait y parvenir. Alors que seuls Geoffrey Palis et Wilfrid Hounkpatin devraient être reconduits après la victoire contre Bayonne, Pierre-Henri Broncan semble avoir décidé de faire tourner pour ce déplacement. A noter tout de même le retour de Mathieu Babillot et de Nick Champion de Crespigny, laissés au repos la semaine dernière.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4321 vote(s) Toulon Nul Castres

Notre pronostic : victoire de Toulon

Stade français - Brive

Après avoir arraché la victoire au stade du Hameau dans les derniers instants, le club de la capitale prépare la réception de Brive. Les Corréziens, qui restent sur deux grosses défaites infligées par Toulon puis Toulouse, seraient bien inspirés de ramener un résultat de Jean-Bouin. Mais avec une infirmerie bien remplie et face à un Stade français en pleine confiance, cela paraît difficile. D'autant plus que les Parisiens pourraient s'appuyer sur le retour de Morgan Parra, qui sera probablement sur la feuille de match.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4199 vote(s) Stade français Nul Brive

Notre pronostic : victoire du Stade français

Clermont - Bordeaux

Après avoir dominé le Racing 92 devant son public (29-17), Bordeaux se déplace à Clermont, dans l'espoir de ramener des points du Marcel-Michelin. Avec ses cadres, l'UBB a bien l'intention de gâcher le beau début de saison des Jaunards, actuellement 3ème ex aequo. Chez les Asémistes, le moral est au beau fixe. Si certains joueurs de Clermont manqueront le match pour cause de blessures, à l'instar de Fritz Lee, Jono Gibbes pourra tout de même s'appuyer sur la majorité de ses joueurs phares. Une rencontre qui s'annonce disputée et qui pourrait bien sourire à l'ASM, qui, hormis la débâcle contre Toulouse, enchaîne les bons résultats.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4343 vote(s) Clermont Nul Bordeaux

Notre pronostic : victoire de Clermont

Toulouse - La Rochelle

Leader incontesté du championnat, avec 6 points d'avance sur son dauphin et adversaire du jour, le Stade toulousain multiplie les bonnes performances. C'est simple, depuis le revers reçu au stade du Hameau lors de la 3ème journée, les Rouge et Noir n'ont plus perdu. Avec ses internationaux, les Stadistes s'apprêtent à recevoir La Rochelle, qui reste sur une victoire sans détail contre Toulon à Marcel-Deflandre. Egalement avec la majorité de ses cadres, les Maritimes devraient pouvoir compter sur le retour d'Antoine Hastoy. Intraitables à domicile depuis le début de la saison, les Toulousains devraient une nouvelle fois s'imposer contre La Rochelle, qui n'a réussi à battre qu'une seule fois les Haut-Garonnais depuis l'automne 2017.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4504 vote(s) Toulouse Nul La Rochelle

Notre pronostic : victoire de Toulouse