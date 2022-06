Les chanceux qui ont leur place pour une des demi-finales de Top 14 auront de quoi profiter de leur séjour ! Alors que le dernier carré du championnat se disputera une place en finale sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice, de nombreuses activités seront au programme, autour de cet événement. La ville de Nice et la Ligue Nationale de Rugby ont tout organisé pour que la fête soit belle. "Nous allons vivre 48 heures exceptionnelles dans une ambiance festive et conviviale", promettait René Bouscatel.

Le président de la LNR décrivait certaines des activités qui seront à disposition des supporters (ou simples passants), afin que la ville se transforme en véritable fief de rugby : "Tout autour de cette enceinte splendide (l'Allianz Riviera, NDLR), la fête sera également grandiose avec une grande zone animation. Une scène y sera installée avec une programmation musicale en continu en avant et après-match de 17h jusqu’à minuit, pour vivre un véritable festival du TOP 14."

Fanny Horta et Gabriel Lacroix présents

En plus de ces concerts en continu, la ville sera animée par un village expérience, implanté au cœur du centre-ville de Nice, Quai des États-Unis, aux abords de la Promenade des Anglais. Ce village sera ouvert le vendredi et le samedi de 10h à 20h et sera disponible gratuitement. À l'intérieur, plusieurs activités seront au programme : initiation au rugby sur un terrain synthétique, corner emploi, haka géant, concours de passes et de pénalités, quiz, photobooth, exposition du bouclier de Brennus...

Gabriel Lacroix sera présent en tant qu'ambassadeur à NiceGetty Images

Le tout, avec la présence de deux ambassadeurs du rugby français : l'ancienne capitaine de l'équipe de France à VII, Fanny Horta et l'ancien international Gabriel Lacroix. D'autres activités seront à la disposition des supporters aux abords du stade. Le maire de Nice, Christian Estrosi, concluait : "En accueillant pour la première fois les demi-finales du TOP 14, Nice a l’occasion de prouver qu’elle demeure une terre de rugby mais qu’elle est aussi et surtout une grande terre d’accueil, désormais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO."