Les matchs :

Samedi 5 mars : Castres - Montpellier à 15 heures

Samedi 5 mars : Biarritz - Toulon à 17h00

Samedi 5 mars : Bordeaux-Bègles - Pau à 17h00

Samedi 5 mars : La Rochelle - Brive à 17h00

Samedi 5 mars : Perpignan - Racing 92 à 17h00

Samedi 5 mars : Clermont - Lyon à 21h05

Dimanche 6 mars : Stade français - Toulouse à 21h05

Les arbitres :

Castres - Montpellier : M. Trainini assisté de MM. Rousselet et Bats. Vidéo: M. Briquet-Campin

Biarritz - Toulon : M. Descottes assisté de MM. Brousset et Millotte. Vidéo: M. Bonhoure

Bordeaux-Bègles - Pau : M. Poite assisté de MM. Rozier et Mallet. Vidéo: M. Grenouillet

La Rochelle - Brive : M. Praderie assisté de MM. Blasco-Baqué et Brayelle. Vidéo: M. Gauzins

Perpignan - Racing 92 : M. Nuchy assisté de M. Cayre. Vidéo: M. Dellac

Clermont - Lyon : M. Dufort assisté de MM. Charabas et Masse. Vidéo: M. Sclafer

Stade français - Toulouse : M. Ramos assisté de MM. Cardona et Crapoix. Vidéo: M. Péchambert

Les commentateurs :

Samedi 26 février :

Castres - Montpellier : 21H05 en direct sur Canal + Décalé

Commentaire : Nicolas Dupin de Beyssat / Xavier Garbajosa / Romain Amalric

MULTIRUGBY : 17H sur Canal +

MultiRugby : Jean-Baptiste Esculié

Consultant : Mathieu Blin

Biarritz - Toulon : 17h sur Rugby +

Commentaire sur site : Romain Lafitte / Thomas Perotto

Commentaire en cabine : Pierre Daudiès

Bordeaux-Bègles - Pau : 17h sur Rugby +

Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Jenny Demay

Commentaire en cabine : Lucas Vola

La Rochelle - Brive : 17h sur Rugby +

Commentaire sur site : Gaspard Augendre / Christophe Miédougé

Commentaire en cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou

Perpignan - Racing 92 : 17h sur Rugby +

Commentaire sur site : Philippe Fleys

Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Clermont - Lyon : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Philippe Groussard / Cédric Heymans / François Plisson

Dimanche 27 février

Montpellier – Paris : 17h30 en direct sur Canal +

Commentaire : Jean-Baptiste Esculié / Xavier Garbajosa / Romain Lafitte

Toulouse – Bordeaux-Bègles : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end: Biarritz - Toulon

De part et d'autre, les attentes sont grandes quant à ce match hautement important pour le maintien. D'un côté, le Biarritz olympique est toujours la lanterne rouge du championnat. Quasiment décroché, il ne faudrait pas qu'une contre-performance vienne, déjà, anéantir les espoirs biarrots. Le président du BO Jean-Baptiste Aldigé, après la lourde défaite à Paris, était défaitiste : "On est essouflé, en bout de cycle après trois ans d'efforts continus. On est en grande difficulté, en train d'exploser en vol." Mais ce match est de ceux qu'il ne faudra pas minimiser, d'autant que Biarritz n'est pas ridicule à la maison (5 victoires en 9 matchs). Le RCT, sans aucune solution offensive à Brive si ce n'est l'exploit de Wainiqolo, pourra compter sur les retours de Gigashvili et Paia'aua.

Le joueur : Chavancy en chef de meute

Le capitaine du Racing 92 a pu reprendre la compétition la semaine dernière après une longue absence. Henry Chavancy s'est même permis de marquer le dernier essai des siens à la dernière minute. Cette semaine, il sera donc à 100% de ses capacités pour se rendre à Aimé-Giral où ses Racingmen comptent bien faire un coup. Il faut dire que la dynamique francilienne est des plus étonnantes depuis le début d'année avec 6 victoires en autant de matchs. Le centre formé au club viendra apporter toute son expérience dans une équipe qui a bien en tête le match aller à Paris-La Défense Arena (victoire du Racing (17-14).