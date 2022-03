Les semaines se suivent mais ne se ressemblent finalement pas pour Toulouse, car après un enchainement de contre-performances en championnat, et après un succès difficile contre l’UBB, les joueurs d’Ugo Mola ont cette fois décroché une victoire plus aboutie. Face à Montpellier qui se présentait pourtant en statut de leader, sur une dynamique incroyable depuis plusieurs semaines, les Haut-Garonnais ont dominé les débats, notamment dans le jeu au sol, et se sont appuyés sur une solide défense pour parfaitement contenir les Héraultais. Malgré un peu de déchet, c’est un succès qui compte pour Toulouse.

Sous les yeux de plusieurs internationaux français rentrés des festivités post-Grand Chelem, le Stade n’a pas laissé de place au doute. Car après moins d’une minute de jeu, Juan Cruz Mallia avait déjà franchi la ligne sur une énorme relance consécutive à la réception du coup d’envoi (1e). Une première différence qui n’a néanmoins pas eu de suite pendant de longues minutes, tandis que le MHR a lui manqué de réalisme au regard de toutes ses opportunités. Et devant se contenter à la pause d’une pénalité de Louis Foursans Bourdette (19e), répondant à celle de Zack Holmes (14e). À la pause, Toulouse menait ainsi 8-3.

Toulouse va chercher le bonus dans le final

Montpellier paie donc ses difficultés à finir les coups, et le fait d’avoir souffert dans le jeu au sol. Pourtant, ses trois-quarts lui ont donné de bons ballons à jouer et ont eu cette capacité à trouver des espaces. Ce même si c’est le pilier Robert Rodgers qui est venu terminer en force une séquence de pilonnage pour marquer l’unique essai des siens (61e) ; une réalisation qui ne change finalement rien au résultat puisque le MHR repart bredouille.

La belle opération est en effet au crédit d’un Stade Toulousain qui réintègre le top 6, et signe un second succès de rang à Ernest-Wallon. Pour parvenir à cette performance, Maxime Medard est d’abord venu bonifier une percée de Meafou pour (re)lancer la seconde période (44e), tandis qu’il aura fallu attendre cet autre essai de Lucas Tauzin, suite à un ballon bien déplacé et une véritable organisation entre avants et trois-quarts (76e), pour basculer véritablement dans le bonus offensif. Au total, les Toulousains auront marqué cinq essais, avec deux dernières réalisations particulières puisque Martin Page Relo et Baptiste Germain ont tous les deux marqué pour la première fois en TOP 14. Le premier sur un turnover et une remontée de Delibes (57e), et le second sur une séquence de jeu direct près de la ligne et tel un avant (79e). Les Haut-Garonnais se sont clairement rassurés avant de recevoir le LOU.