Le signe indien semble bien avoir pris ses quartiers du côté de Mayol ces derniers temps, samedi face à Castres les toulonnais ont enchaîné une deuxième défaite de rang (10-22). Indiscipliné et brouillon dans le jeu, c'est un RCT inoffensif qui s'est heurté à la défense castraise et pourtant avec des joueurs comme Facundo Isa, Cheslin Kolbe ou encore Jiuta Wainiqolo l'équipe de Frank Azéma ne manque pas d'armes. Avec ce huitième revers de la saison, les joueurs de la rade pointent à la dernière place du peloton et vont devoir batailler pour la survie comme l'a précisé Louis Carbonel à l'issue de la rencontre : "Aujourd'hui, on joue le maintien. On n'a pas d'autres objectifs. Nous avons passé des moments compliqués depuis le début de saison mais on ne le doit qu'à nous-mêmes".

Un calendrier qui ne donne pas le droit à l'erreur

Impacté par le Covid-19 le RCT n'a pas joué de la 13e à la 15e journée de Top 14 et compte trois matchs en retards qui se joueront dans les prochaines semaines (réception de l'UBB le 12 février, déplacement à Montpellier le 12 mars, réception de La Rochelle le 19 mars). S'ils veulent engranger des points lors de ces "rattrapages", les joueurs de Franck Azéma vont devoir s'employer et retrouver leur rugby face à des équipes qui ne laisseront rien passer. En plus de ces matchs, Toulon va aussi rencontrer ses concurrents directs au maintien avec la réception de Perpignan (19 février) et des déplacements à Brive (26 février) et à Biarritz (5 mars). Le calendrier des Toulonnais est chargé avec un match plus qu'important toutes les semaines et la marge d'erreur semble bien réduite pour éviter la catastrophe industrielle.

Top 14 - Baptiste Serin (Rugby Club Toulonnais)Icon Sport

Qu'il semble loin le temps où le Rugby Club Toulonnais régnait sur le vieux continent avec sa pléiade de stars. Bakkies Botha, qui a participé pleinement à ce passé glorieux en remportant notamment un Brennus et trois Coupe d'Europe, est d'ailleurs monté au créneau après la défaite face à Castres pour dénoncer la situation du RCT : "Certains des joueurs (sont) les mieux payés au monde et c'est le résultat. S'apitoyer sur les supporters du RCT. "Peut-être que l'argent est devenu plus important que le rugby". Si Mourad était encore au RCT, ce serait la guerre au club un dimanche matin. "Responsabilité et caractère".

L'atmosphère s'annonce donc pesante dans les prochaines semaines pour un Franck Azéma qui peine à imposer son jeu depuis son arrivée. Afin de s'éviter une fin de saison sous haute tension dans la course au maintien, les Toulonnais n'ont qu'une chose à faire : gagner, et les hostilités débutent dès samedi face au leader bordelais.

Jérémy Marty