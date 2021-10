Le RCT est-il en danger ? S’il est encore tôt pour être alarmiste, force est de constater que les prestations du club rouge et noir ne sont pas vraiment rassurantes depuis le début de la saison. Et alors que l’on aura bientôt passé le premier tiers du championnat, Toulon tire toujours la langue en bas de tableau, l’équipe pointant à la 13e place, avec seulement deux points d’avance sur Perpignan. Et si l’on regarde vers le haut ? Les partenaires de Swan Rebbadj comptent déjà sept points de retard sur le Castres olympique, sixième.

Le classement est très loin d’être figé, mais alors que l’effectif varois va encore être privé de Baptiste Serin, Charles Ollivon, Christopher Tolofua, Cheslin Kolbe et autres Eben Etzebeth durant de longues semaines, la situation a de quoi inquiéter. Surtout, la fenêtre internationale qui s'ouvre tout prochainement va priver Patrice Collazo de ses deux joueurs fidjiens, Leone Nakarawa et Jiuta Wainiqolo. Et ajoutez à cela les probables sélections de Jean-Baptiste Gros pour les rencontres du XV de France, la récente blessure de Gabin Villière, le protocole commotion manqué de Raphaël Lakafia dimanche soir, ou encore la potentielle blessure du capitaine Swan Rebbadj (il est sorti touché au niveau des côtes)…

Toulon n’est pas aidé, il est vrai. Une fois que tout ce beau monde sera de retour, le XV varois aura en revanche fière allure, et le mot "maintien" sera sans doute totalement effacé de l’esprit des supporters mécontents. Il reste qu’actuellement, des plages du Mourillon au sommet du Faron, les fans s’impatientent. Quand Toulon gagne, le fond de jeu n'y est pas (comme contre Brive). Et quand Toulon propose, tente des choses, c’est la victoire qui manque (exemple contre le Racing 92).

" lI n'y a pas de démission collective "

La lourde défaite face à La Rochelle dimanche soir (39-6) a probablement été la goutte de trop pour certains, qui ont inondé les réseaux sociaux de messages véhéments envers le staff. Après la déroute de Deflandre, Patrice Collazo a quant à lui assuré que son équipe n’avait pas tellement démérité : "Dans la tête des joueurs, il n’y a pas de démission collective. On a simplement joué une équipe très pragmatique et très en place. Mais est-ce qu’on s’est fait rouler dessus par le paquet de La Rochelle ? Non. Est-ce qu’on a été pris sur les lancements de jeu de La Rochelle ? Non. Est-ce qu’on a été pris en mêlée ? Non."

Interrogé par Canal +, l’arrière Aymeric Luc allait également dans ce sens. "On a beaucoup donné ce soir (dimanche). On a beaucoup entrepris, on s'est créé de réelles occasions, mais derrière, il y a toujours le petit détail qui fait qu’on n’arrive pas à concrétiser ces moments forts. […] J’ai l’impression que de week-end en week-end, ça va quand même mieux. On arrive à se trouver, même si ce n'est pas assez." Des déclarations loin de contenter tout le monde, à l'heure où le club au muguet n’a remporté que deux matchs en huit journées.

Toujours plus remontés contre le niveau de jeu, les résultats de l’équipe, et surtout contre le management de Patrice Collazo (maintenu dans ses fonctions), des aficionados de l’institution varoise avaient lancé il y a quelques jours le hashtag #pascontents.

Ce dimanche, certains supporters ont annoncé l’organisation d'un mouvement afin de faire un peu plus entendre leur voix, signant leur message du nom suivant "La Vox Populi des pseudos supporters du RCT", en référence à une déclaration de Patrice Collazo sur les "pseudos supporters" datant de l’hiver dernier. Les prémisses d'une fracture... Quoi qu'il en soit, une partie du public toulonnais se rendra au Campus RCT ce jeudi après-midi, afin de manifester pacifiquement. Entre le club et le peuple, le fossé se creuse donc toujours plus. Et il y a fort à parier que même une victoire face à Biarritz ce week-end n’y changerait rien.

Par Dorian VIDAL