Les tops :

Ihaia West

Ce dimanche, l’ouvreur néo-zélandais était dans un bon jour. Parfois inconstant depuis son arrivée à La Rochelle (notamment dans l’exercice du but), West a cette fois guidé les siens vers un succès bonifié. Précis face aux perches (6 sur 7), il a fait oublier le temps d’une soirée le pourcentage de réussite famélique des buteurs rochelais depuis le début de la saison (62 %), ainsi que ses ratés lors des finales de la saison dernière. Le Maori a surtout inscrit les deux premiers essais maritimes (8e, 31e), se montrant opportuniste et déterminé sur le premier, et parvenant à se faufiler entre Ory, Salles et Blanc sur le second. Propre dans tout ce qu’il a entrepris, l’ancien des Blues a donc assuré, et surtout rassuré.

Face au RCT, Grégory Alldritt a souvent mis ses partenaires dans l'avancée.Icon Sport

Grégory Alldritt

Le doux parfum de la toute prochaine tournée d’automne du XV de France a visiblement fait du bien au troisième ligne rochelais. Arrosé de ballons sur les renvois toulonnais et attendu sur le début de partie (où il subit notamment un gros caramel d’Isa), Alldritt a finalement fait plus que répondre présent. Le numéro 8 a accumulé les courses tranchantes pour peser de tout son poids sur la défense varoise et mettre presque constamment les siens dans l’avancée, à l’image de sa belle percée à l’heure de jeu. Sacré fer de lance.

Will Skelton

Avant la rencontre, le géant australien n’avait encore jamais marqué en Top 14. C’est désormais chose faite. Pour son retour à Deflandre (après son carton rouge reçu lors de la première journée), Skelton a fait du Skelton. Renversant certains de ses adversaires comme une boule de bowling exploserait quelques quilles, le deuxième ligne a également fait valoir sa qualité technique, en proposant offloads et libérations rapides. Il s’est donc offert un essai en force, après s’être enroulé autour de Bruce Devaux (61e).

Les flops :

Duncan Paia'aua

Si la qualité technique intrinsèque de l’Australien était encore palpable dimanche, ce dernier a cruellement manqué d’imagination. Pas toujours arrangé par une charnière un peu molle sur certaines séquences, le très polyvalent Duncan Paia’aua a peu alterné, a manqué trois plaquages, et s’est révélé coupable de quelques approximations, comme lorsqu’il adressa une passe au juge de touche en fin de partie. Surtout, le trois-quarts du RCT a une nouvelle fois écopé d'un carton jaune largement évitable pour lui et son équipe, portant son triste total dans le domaine à cinq cartons en 21 rencontres de Top 14.

Le colosse Brian Alainu'uese ne s'est pas montré à son avantage sur la pelouse de Marcel-Deflandre.Icon Sport

Brian Alainu'uese

Dans son match dans le match avec le colosse Will Skelton, on attendait un peu mieux du numéro 5 samoan. En effet, Brian Alainu’uese a souffert de la comparaison en face du Wallaby. Peu dominateur dans les impacts (deux mètres gagnés seulement), le Toulonnais n’a pas vraiment bien endossé son rôle de poutre du pack rouge et noir, ne pesant que très peu balle en mains et en défense. Dans la guerre des rucks imposée par les locaux, son influence s’est également avérée limitée (malgré un bon grattage en début de match), avec par exemple un ballon cafouillé au sol (52e). Une soirée à oublier pour Alainu'uese.

Swan Rebbadj

Mais où était donc passé Swan Rebbadj ? Si l’on excepte un ballon chipé en touche en début de match, on n’a quasiment pas vu le capitaine varois sur la pelouse de Deflandre. Même dans le fameux travail de l’ombre, dans lequel il se montre d’ordinaire très efficace, le flanker est bien loin d’avoir surnagé, ne réussissant que cinq plaquages, et n’"empoisonnant" pas vraiment les sorties de regroupements adverses. Visiblement touché, il a quitté le terrain à dix minutes du terme.

Par Dorian VIDAL