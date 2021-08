Fini les stages d'intersaison classiques, le staff de la Section paloise a décidé de se renouveler. Finalement pas besoin de partir très loin et c'est dans les paysages béarnais que les Vert et Blanc se sont remis au travail. Au programme, entraînements au stade le lundi et le mardi et entraînements délocalisés le jeudi et le vendredi. Les Béarnais se sont déjà aventurés dans la Valée d'Ossau pour un "week-end" de cohésion, qui a été l'occasion de resserrer les liens entre randonnées et bivouacs.

Cette semaine la Section a pris la direction de Lourdes et le programme était un peu plus sérieux avec des entraînements en conditions réelles : "C'est une des premières fois de la saison qu'on s'entraînait avec des oppositions réelles, donc vraiment au plus proche des conditions d'un match. C'était un peu le focus de ce stage et tout c'est très bien passé. Le jeu que l'on essaie de mettre en place commence petit à petit à évoluer, on commence enfin à voir les fruits de notre travail depuis la reprise", affirme Martin Puech, troisième ligne aile.

Une nouvelle formule qui a l'air d'avoir séduit la plupart des joueurs : "J'étais plutôt habitué aux stages longs mais en termes d'organisation c'est finalement plus agréable de partir un jour ou deux, ça change est c'est agréable. Le staff a la volonté de se rapprocher des valeurs du territoire, c'est vrai que la Section est un club avec une forte identité et c'est une bonne idée de faire ce genre de séjours", assure Martin Puech.

L'objectif de ces entraînements délocalisés et de permettre aux nouveaux arrivants comme aux plus anciens de se connecter au territoire béarnais. Une façon d'être au plus proche des valeurs du club tout en se préparant au mieux pour cette nouvelle saison qui ne sera pas de tout repos. Pour l'heure tous les voyants sont au vert et le moral des troupes a l'air d'avoir le vent en poupe : "L'état d'esprit dans le groupe est vraiment bien, je pense d'ailleurs que le coach a basé une partie de son recrutement sur l'état d'esprit des joueurs. Tous les joueurs qui arrivent sont dans une belle optique de jeu et très optimistes avec de l'envie donc ça fait vraiment plaisir d'évoluer dans cette équipe", explique-t-il.

Par Manon Moreau