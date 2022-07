Robert Rodgers, dit "Robbie", n’est pas forcément le plus connu des champions de France héraultais. Dans le microcosme, on dit pourtant le plus grand bien de ce pilier gauche sud-africain (1,81m et 110 kg), arrivé au centre de formation de l’Hérault au cours de la saison 2019-2020 :très mobile et plutôt solide en mêlée fermée, Rodgers fut d’ailleurs, en l’absence du blessé Enzo Forletta, la doublure de Titi Lamositele lors des phases finales du championnat.

Auteur de deux bonnes entrées en jeu en demi-finale contre l’Union Bordeaux-Bègles (19-10) puis en finale au Stade de France, face à Castres (29-10), Robbie Rodgers (21 ans) a sur ces matchs-là donné une certaine assise à la mêlée montpelliéraine. Originaire de Pretoria et formé dans la franchise des Bulls, le jeune homme, qui parle aujourd’hui très bien Français, confiait récemment sur le site internet "Graines de Cistes" :

"Pour moi, tout s’est passé très vite puisque trois jours avant d’accoster à Montpellier en 2019, je passais mes examens finaux au lycée ! Mon arrivée au MHR a été facilitée dans l’Hérault par les joueurs sud-africains qui nous ont pris sous leurs ailes et nous ont vraiment aidé à nous intégrer. Nicolaas Janse Van Rensburg (deuxième-ligne) m’a par exemple très longtemps prêté une voiture".

Robert Rodgers (Montpellier)Icon Sport

Il renforcera le pack aurillacois

Conscient que, malgrè un très beau potentiel, le jeune Robert Rodgers devait néanmoins approfondir sa formation de rugbyman et se durcir le cuir, l’enfant de Pretoria sera donc prêté cette saison à Aurillac, en Pro D2. Il devrait sans nul doute contribuer à densifier le paquet d’avants cantalou, parfois malmené la saison passée, au fil de laquelle le SCA termina à la onzième place du championat.

C’est en tout cas lesté d’une belle réputation et de deux titres en deux ans (s’il a disputé la dernière finale de Top 14, Robert Rodgers avait aussi joué celle de Challenge européen, en 2021) que le pilier gauche sud-africain débarque donc aujourd’hui dans le Cantal.