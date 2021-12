Vous abordez votre dernier déplacement de l’année chez une équipe de Biarritz qui reste difficile à manœuvrer. Comment voyez-vous cet ultime match de la phase aller ?

Oui tout à fait, c’est une équipe qui est dure à jouer chez elle. Je trouve qu’ils ont fait un bon recrutement. Ils avaient déjà de très bons joueurs. Biarritz est une équipe bien organisée, très bonne dans les zones de contest. En plus ils seront portés par le public basque. On est troisièmes actuellement mais nous y allons avec beaucoup d’humilité. Ce championnat est plus serré. Ce n’est pas le fait du hasard s' ils sont parvenus à faire tomber Bordeaux, le Stade français et d’autres équipes à domicile. On sait quels seront les ingrédients à mettre si on veut continuer sur une sixième victoire d’affilée en Top 14.

Le report du match face au Leinster en Champions Cup, avec des cas de Covid-19 dans les deux équipes, a-t-il été un mal pour un bien selon vous ?

Je n’ai pas envie de dire ça parce qu’on avait envie de jouer ce match. J’avais les internationaux qui revenaient de vacances et d’autres joueurs qui revenaient en forme et qui n’ont pas beaucoup joué comme Kelian Galletier, Mickaël Capelli. J’aurais bien aimé leur donner du temps de jeu. Biarritz n’a également pas joué le week-end dernier donc il y aura beaucoup de fraîcheur des deux côtés. Après c’est assez particulier de préparer un match en ayant Noël au milieu. J’espère qu’il n’y aura pas trop de chapon, de foie gras et de marrons.

Justement, on imagine que ça doit être compliqué de préparer un match dans ce contexte, qui plus est à l’extérieur...

Il faut composer avec. On va laisser les joueurs profiter de leurs familles et je fais confiance en leur professionnalisme pour ne pas arriver avec quelques kilos de trop. On sait qu’il va falloir combattre, courir, se déplacer mais je fais confiance aux joueurs. Nous avons essayé de préparer au mieux ce match tout en essayant de les libérer durant une période importante. C’est pareil pour toutes les équipes et ça a été mon discours auprès des joueurs. Qu’ils prennent du bon temps en famille sans perdre de vue notre objectif.

Vous restez sur une série de cinq victoires en championnat. Une défaite à Biarritz serait-elle une contre-performance ?

Nous avons 35 points. C’est sûr qu’il faudrait en avoir quelques-uns de plus à la mi-championnat. Nous n’allons pas à Biarritz pour faire l’impasse. Hormis Geoffrey Doumayrou et Alex Bécognée qui seront absents, nous enregistrons les retours de beaucoup de joueurs. On y va pour jouer un vrai match de Top 14 et garder cet état d’esprit. Nous avons toujours ramené quelque-chose de nos déplacements et pris des points dans les douze premières journées de ce championnat.

" lI y a des marqueurs qui sont favorables. Mais la beauté de ce Top 14 fait que ces marqueurs sont remis en question semaine après semaine "

Est-ce un bilan satisfaisant ?

Pour l’instant oui. Mais on le prend avec beaucoup d’humilité parce que tu t’aperçois que si tu gagnes deux matches d’affilée, tu te retrouves dans les quatre premiers. Si tu en perds deux d’affilée, tu peux te retrouver à la dixième place. Le championnat est âpre et compliqué. Il n’y a aucune équipe qui lâche comme l’avait fait Agen la saison dernière. De notre côté non plus, on ne lâche rien. On s’est améliorés au niveau de la discipline et sur le plan offensif. Il y a des marqueurs qui sont favorables. Mais la beauté de ce Top 14 fait que ces marqueurs sont remis en question semaine après semaine.

Relevez-vous tout de même quelques ombres au tableau ?

On avait le bonus offensif dans les mains contre Brive et contre Lyon qu’on perd en fin de partie. Au contraire contre Perpignan, on le récupère à la 78e minute. Mais ce sont deux points que j’aurais bien aimé avoir au compteur. Ce sont quelques frustrations mais ce qui est satisfaisant, c’est qu’on a progressé sur ce début de saison en conquête et les deux aspects sur lesquels on avait appuyé la saison dernière : la discipline et être plus dangereux offensivement.

L’apport d’Alexandre Ruiz dans son nouveau rôle d’entraîneur n’y est sans doute pas étranger...

Top 14 - Alexandre Ruiz, arbitre de formation, à l'entraînement de MontpellierIcon Sport

Oui, c’est un entraîneur et plus un arbitre. Son apport y fait mais l’investissement des joueurs aussi. Il arbitre tous les entraînements en opposition réelle ou raisonnée pour qu’on prenne les bonnes habitudes, qu’on ne soit pas hors-jeu ou qu’on ne fasse pas le demi-mètre en trop. Il y a un focus qui est démultiplié sur le fait qu’Alex soit là, avec nous. Mais sur l’aspect offensif, Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde font un super boulot. Il ne faut pas oublier le travail de Bruce Reihanna sur la technique individuelle et les skills qui fait qu’est plus juste dans le dernier geste et les zones de marque que la saison dernière. C’est un travail d’équipe.

C’est votre première saison pleine sous la casquette de manager depuis que vous avez quitté la tête du XV de France. Est-ce que vous retrouvez de belles émotions, de bonnes sensations ?

Mes journées sont bien remplies ! Je suis passionné par ce sport et pouvoir en vivre, c’est un énorme privilège. Je prends du plaisir au milieu de ces joueurs et de ce staff qui est capable de se remettre en question. On a des joueurs qui sont réceptifs et partie-prenante du projet. Ce qui me plaît c’est que nous avons connu l’an dernier une saison compliquée et nous l’avons bien finie. On est repartis cette année avec le même état d’esprit, l’intégration des nouveaux a été très bien faite par le groupe. J’essaie d’être le garant de cette institution et de faire en sorte que tout se passe bien. Après, c’est plus simple quand tu enchaînes cinq victoires de rang et pas cinq défaites comme cela avait été le cas la saison dernière. La roue a tourné mais il faut continuer à se remettre en question en permanence.