Du brouillard, un petit un degré sur le thermomètre, 18h, fin janvier. C'est dans ce contexte que s'est déroulée la rencontre qui opposait Pau à Clermont au stade du Hameau. Une rencontre à domicile importante pour la Section paloise qui est, avant ce match, à huit points de la dernière place, et à huit points de la sixième place, synonyme de qualification. Du côté de Clermont, ce déplacement dans le Béarn doit être synonyme de confirmation après deux matches remplis en coupe d'Europe. Mais cette année, Clermont a du mal à se déplacer. Les hommes de Jono Gibbes, absent pour cause de Covid-19, ne se sont imposés qu'une seule fois loin de leur base cette saison en championnat, c'est à Montpellier en octobre dernier.

Et le début de match tourne à la faveur des Pyrénéens. Après une longue séquence de jeu, où les Palois et les Clermontois ont touché et perdu le ballon, soit par un jeu au pied non précis, soit par un en-avant, c'est Mathias Colombet qui trouve la direction de l'en-but, bien servi par son jeune ouvreur Thibault Debaes (7-0, 15e). Un essai concédé qui a réveillé les Clermontois. L'ASM a su imposer son jeu, notamment via la puissance de ses avants... et de son centre Apisai Naqalevu. Le trois quart qui faisait son retour à la compétition a inscrit, tout en puissance, le premier essai des Jaunards en première période (7-10, 26e). Pau, grâce à sa défense, et à la botte de Clovis Le Bail, est rentré au vestiaire avec un score nul de dix partout. Mais avec un joueur en moins. Colombet a écopé d'un carton jaune à la sirène.

Les Palois mettent le feu dans le dernier quart d'heure

C'est Clermont qui, cette fois, débute mieux ce retour au vestiaire. Toujours grâce à la puissance de Naqalevu, l'ASM trouve des solutions et c'est Paul Jedrasiak, titulaire au coup d'envoi suite à l'absence de Sébastien Vahaamina, qui enfonce le clou à la 50e (13-17). Mais la Section paloise, cette année, réussie à domicile ses fins de matches. Et ça n'a pas loupé face à Clermont. Grâce à des avants retrouvés, Pau enchaîne les temps de jeu dans le camp clermontois et met à la faute les Jaunards. Lucas Dessaigne et Giorgi Beria écoperont d'un carton jaune à la 65e et 70e. En supériorités numériques, les Palois ont trouvé une première fois l'en-but grâce à une action de grande classe terminée par Béka Gorgadze (21-20). Ils vont même enlever le bonus défensif aux Clermontois en toute fin de match après un essai inscrit par le troisième ligne Giovanni Habel-Kuffner, dont l'entrée a fait mal à la défense de l'ASM. Score final 28-20.

Grâce à ce succès acquit en fin de match, Pau peut se mettre à rêver des phases finales. Les Palois sont 9e à quatre petits points de la 6e place qualificative. Clermont enchaîne un deuxième revers de rang en championnat et n'intègre pas le top 6. Les Clermontois sont à deux points des Rochelais, derniers qualifiable.