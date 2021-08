"Ce sont quelques millions d’euros qui s’envolent", déplore Laurent Marti pour Sud Ouest ce mardi. Le président réagit ici au refus par la mairie du projet de naming pour le stade Chaban-Delmas. Utilisée par l'UBB, l'enceinte appartient à la municipalité et la décision finale appartenait donc à Pierre Hurmic et à la mairie bordelaise. Cette dernière a donc refusé ce projet qui visait à éponger les dettes du club girondin, liées à la crise covid la saison dernière. "Le maire de Bordeaux m'a avancé que le naming irait à la Ville et pas à l’UBB, poursuit Marti. Avant le Covid, j’avais lancé une augmentation de capital et je m’étais refusé de l’ouvrir à un fonds d’investissement. Par cette décision, je serai peut-être un jour obligé de l’ouvrir à un fonds d’investissement. Les ressources des Bordelais ne sont pas sans limites, les miennes non plus."

Le projet de naming devait se faire en concordance avec la Bourse de l'Immobilier, une entreprise bordelaise qui avait décidé de changer de nom. Il n'en sera donc finalement rien.