Pour votre 300e sous le maillot jaunard, vos coéquipiers vous ont offert un succès. Mais que ce fut dur...

J’ai eu droit à une victoire pour ma 300e, oui, mais on s’est fait peur jusqu’au bout. Ça me permettre au moins de garder un bon souvenir de ce match. Le disputer face à mon futur club du Stade français, c’était assez incroyable, quand même.

Avez-vous vu votre fête gâchée, à cinq minutes de la fin du match ?

Oui, parce qu’au moment où ils nous passent devant en deuxième période, on est pris partout et on ne touche plus un ballon. On prend des essais à une, deux, trois passes, ça s’ouvrait dans tous les sens. Heureusement, l’état d’esprit était toujours là pour récupérer le ballon, remonter le terrain et aller chercher la victoire grâce à l’essai de Sébastien Bézy. Ensuite, on a résisté comme on pouvait dans les dernières minutes. Ça aurait pu beaucoup plus mal finir.

Comment expliquez-vous les deux visages affichés par votre équipe, plutôt séduisante en première période, puis transparente en deuxième ?

C’est d’autant plus bizarre que notre première période me semblait maîtrisée. On les avait mis sous pression, on les avait poussés à la faute. Certes, on avait concédé cet essai un peu chanceux, mais dans mon esprit il n’y avait aucun risque à la pause. Est-ce qu’on s’est mis à moins faire d’efforts après ça ? Est-ce qu’on s’est mis à douter ? Il y a aussi eu les blessures de Wesley Fofana et Sam Ezeala qui nous ont forcément pénalisé au milieu du terrain… Après ce match, honnêtement, j’ai plus de questions que de réponses, mais la satisfaction que tout ce soit bien terminé.

Il vous reste un 301e et un 302e match à disputer avec l’ASM. Le 303e s’est-il en revanche envolé ce soir, faute de bonus offensif ?

On verra bien, j’espère que non. En attendant, il y a cette période de deux semaines sans matchs à gérer pour se régénérer, avant de se déplacer à Biarritz pour faire le meilleur match possible. Ma seule certitude, c’est que je ne ferai pas de pige au centre avant la fin de ma carrière à Clermont. Si ça avait dû arriver, ça aurait été aujourd’hui. Encore qu’à mon avis, Camille Lopez y aurait glissé avant moi…