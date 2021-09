48 heures après ses brillants débuts dans l’élite, assortis d’une victoire contre Biarritz et de dix-huit points à son compteur personnel, Melvyn Jaminet a été dignement fêté, ce lundi soir, au Palais des Congrès de Perpignan. L’arrière y a reçu un Oscar Midi Olympique en récompense de sa formidable année 2021, sous les vivats de près d’un millier de personnes.

À l’invitation de Jean-Michel Baylet, le Président Directeur Général du groupe La Dépêche du Midi et de Midi Olympique, et en présence du maire de Perpignan Louis Aliot, les supporters sang et or ont été fidèles au rendez-vous pour célébrer la formidable éclosion de leur numéro 15. Dès la présentation, Jean Abeilhou avait clairement identifié le spécimen, à la fois buteur au sang froid et attaquant imprévisible : “Nous allons accueillir un Ovni.” Un oiseau rare à l’envol déconcertant, passé du semi-anonymat du Pro D2 aux sommets du rugby international en quelques mois.

Cette trajectoire rare le place aujourd’hui parmi les joueurs français les plus en vue : “Tu deviens un prétendant à l’Oscar annuel qui est une distinction très forte pour un rugbyman, louait ainsi le Directeur Général de La Dépêche du Midi et de Midi Olympique Jean-Nicolas Baylet, au micro. Tu vends du rêve à un public qui t’aime. Cette distinction repose sur des critères sportifs mais aussi sur des valeurs qu’il te faudra assumer. Si tu poursuis sur cette lancée, j’espère te remettre un jour l’Oscar annuel.”

"Melvyn donne le sourire aux gens"

L’entraîneur principal de l’Usap Patrick Arlettaz parlait en des termes tout aussi élogieux de son protégé : "Il joue pour les bonnes raisons : il aime ce sport, il aime courir, taper dans le ballon, être avec les copains. Si l’on a un devoir ici, à Perpignan, c’est de donner le sourire aux gens et Melvyn leur donne. S’il n’oublie pas de s’amuser, il a tout le talent qu’il faut pour réaliser de grandes choses.” A commencer par concourir au maintien de son club d’adoption, au terme de cette saison : “Melvyn est un espoir pour nous tous, poursuivait son président François Rivière. Il montre que nous avons la capacité de former des pépites, nous qui sommes un des plus gros clubs formateurs de France. Perpignan a sa place en Top 14, j’ai toute confiance en ce groupe pour qu’il le laisse où il doit être.”

Dans un émouvant discours, la vedette du soir a rendu un bel hommage à ses couleurs, trois ans après son arrivée sur place. Le buteur, passé par Toulon, était alors en pleine déshérence : “Je voudrais remercier tout le club, sans citer de noms en particulier. Il y a trois ans, je cherchais à retrouver un chemin vers l’élite et j’ai fait pas mal de clubs. Pour beaucoup, je sortais de nulle part et personne ne me faisait confiance. Je dois beaucoup à Perpignan, ça restera la première équipe à m’avoir fait confiance. Après, je n’oublie pas que seul sur un terrain, on ne fait rien. Je remercie donc tous mes partenaires et j’espère que cette saison sera aussi belle que la dernière avec le maintien à l’arrivée.”

Lundi soir, le millier de personnes présent au Palais des Congrès de Perpignan ne demandait rien d’autre que de voir son voeu exaucé.