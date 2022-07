Toulon vise, à minima, le top 6

Absent de la phase finale, le RC Toulon a manqué son dernier exercice. Face à la presse, Bernard Lemaître a joué la clarté : "Il est l’heure de faire un constat depuis mon arrivée, il y a deux ans et demi. Le RC Toulon n’a pas remporté de titre. On a cependant des motifs d’espoirs importants. On a fait une belle demi-saison. Elle nous conforte dans l’idée que l’avenir sera beau. Mais, nous devons réussir le début de saison pour éviter de courir après les résultats."

Top 14 - Bernard Lemaître (Toulon)Icon Sport

En accord avec la direction sportive, composée de deux têtes pensantes (Mignoni et Azéma), Bernard Lemaître a fixé le cap : "On veut faire du RCT un club sans équivalent dans l’hexagone et au-delà. On veut retrouver les sommets du rugby français et européen (…). Du coup, nous devons avoir a minima le Top 6, le Top 4 serait même mieux. En Coupe d’Europe, nous allons bien finir par remporter une Challenge Cup."

Le tandem Mignoni et Azéma misent sur la complémentarité

Sur ce point, les deux hommes ont voulu être le plus clair possible : le directeur sportif est Pierre Mignoni et le manager sportif est Franck Azéma. Mais, tous les deux seront sur les terrains le week-end avec les professionnels. Concernant les choix, le duo marche main dans la main : "On doit être complémentaires, et on travaille pour cela, assure Mignoni, de retour au pays. C’est un challenge hyper excitant. C’est nouveau. Ça pose beaucoup de questions. On a vu, on a lu. On respecte ça. Avec Franck, on parle le même rugby. On a l’impression de se connaître depuis 10 ans."

Puis, Azéma a pris la balle au bond : "Ce sont nos épouses qui doivent être inquiètes, a-t-il rigolé. On va échanger d’égal à égal. Quand on voit la constitution du staff et des joueurs. Quand on voit la transversalité. On va pouvoir offrir plus de temps aux joueurs. On aura plus de précision, d’énergie et de grinta. Plus on se complète, plus on va apporter à l’équipe. Ce n’est pas quelque chose de subit, on l’a décidé. On n’a pas mis beaucoup de temps pour dire oui, ça a été spontané. On veut que les gens s’identifient. On veut être généreux dans notre façon d’entraîner et de rassembler les joueurs et les clubs de la région."

Top 14 - Franck Azéma (Toulon) travaillera main dans la main avec Pierre MignoniIcon Sport

Le duo a également à sa charge le projet RCT Passion. L'entité veut travailler en concertation avec les clubs locaux pour "constituer un véritable vivier". Des partenariats sont en voie d’être noués avec des entités allant de Nice à Marseille, en passant par Valence. Le projet doit être "gagnant-gagnant" selon la formule.

Les surprises Bastareaud et Timani, un staff bien étoffé

En plus des recrues déjà annoncées (Priso, Baubigny, Tanguy, Paillaugue, West, Rabut, Waisea, Sinzelle), le RC Toulon a officialisé la venue de Sitaleki Timani, en provenance de la Western Force. L’Australien s’est engagé jusqu’en 2024. Il remplace numériquement Eben Etzebeth.

Mathieu Bastareaud est également attendu à la reprise de l’entraînement. Pierre Mignoni a fait le point sur la santé du joueur de 33 ans, qui était en fin de contrat avec le LOU : "C’est dans les tuyaux, a avoué Pierre Mignoni. On aimerait le revoir sur les terrains. On a envie de l’aider pour qu’il puisse rejouer. Ce n’est pas une recrue aujourd’hui. On se donne la possibilité, tous ensemble, de dire oui. Si on le fait, c’est bon pour le club et l’institution. Ça sera au poste de numéro 8. Je l’ai pratiqué à ce poste. Il s’en est bien sorti. Ça sera une très bonne chose." Selon nos informations, l’ex-international français ne ressent plus de douleur à ses genoux. Il est en train de se réathlétiser.

Top 14 - Gravement blessé avec le LOU, Mathieu Bastareaud pourrait revenir sous les couleurs toulonnaisesIcon Sport

Pierre Mignoni et Franck Azéma ont également eu la volonté de renforcer le staff varous. Comme nous vous l’avons annoncé, Julien Dupuy, en fin de contrat, n’a pas été reconduit. Cinq nouveaux éléments se sont engagés avec le RC Toulon : Romain Poite chargé de la discipline et de l'adaptation technique à la règle. Pierre Dantin interviendra de manière sporadique sur la "Haute Performance" avec les leaders du groupe. Richie Gray et Sébastien Bourdin arrivent dans les valises de Pierre Mignoni. Le premier sera consultant "attitude aux contacts". Le deuxième nommé sera le "directeur de la performance". Dans le domaine médical, Sandrine Agricole fait son retour pour étoffer l'équipe des kinés.

Tout ce beau monde est attendu le 13 juillet pour la reprise de l’entraînement. Les internationaux français rejoindront le groupe le 7 août. L’effectif au complet partira en stage de présaison du 7 au 12 août à Tignes. Deux matchs amicaux sont programmés les 19 et 25 août prochains, à Mayol, face à l’ASM Clermont et au Stade Toulousain.

Mathias Merlo