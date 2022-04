Après votre large défaite contre Toulon (10-43), cette victoire à Brive doit vous faire du bien ?

C'est notre meilleur match à l'extérieur que ce soit stratégiquement, tactiquement, mentalement. Depuis que je suis à Lyon, le match contre Toulon avait été le plus mauvais qu'on ait fait à domicile de notre histoire récente. Et comme quoi d'une semaine à l'autre, les choses vont vite puisque celui-là est l'un de nos meilleurs matchs sous l'aspect stratégique.

Vous avez été dominateurs en conquête notamment...

Notre conquête a été dominante, oui. C'est sûr que sous des conditions comme celle d'aujourd'hui c'est un gros point fort pour nous. Je voudrais vraiment féliciter mes adjoints que ce soit Julien Puricelli pour la touche, qui a été beaucoup critiqué à juste titre car nous avions des difficultés dans ce secteur, mais aussi David Attoub, à distance, et Jacques Delmas pour la mêlée. Ils font un travail ensemble remarquable.

Au vu des conditions climatiques, vous avez semblé réduire la voilure au niveau du jeu. Était-ce la consigne ?

Pour gagner des matchs comme ça, j'ai dit aux joueurs avant le match qu'il ne faut pas faire un jeu flamboyant, ni être trop beaux. Il faut être un peu laids pour gagner des matchs comme ça. Il faut accepter d'être laids, de jouer un certain jeu et de prendre plaisir avec ça.

C'est le cas entre autre de votre charnière qui a livré un très grand match, n'est-ce pas ?

Oui, je parle notamment pour notre jeune charnière. Que ce soit Baptiste Couilloud ou Léo Berdeu, ce sont des attaquants. Ce sont des joueurs qui adorent attaquer. Je pense que Baptiste Couilloud, il rêve de marquer des essais de 80 mètres, il en est capable. Sauf qu'il faut qu'ils soient tous les deux capables de faire des matchs comme ils ont fait aujourd'hui. Et ça, ils ne l'avaient pas encore réalisé. Sur un match plein comme ça, jamais encore... Donc je veux aussi les féliciter car ce sont des parties qui comptent. Ce sont des leaders stratégiques.

Le sujet ce n'est pas eux, le sujet, c'est l'équipe. Ils ont du mal à comprendre, et j'étais pareil quand j'étais jeune. C'est à eux de faire gagner l'équipe, à la mettre dans le bon sens. Toutes les grandes équipes ont des charnières qui ne jouent pas pour eux. Cela ne veut pas dire que mes joueurs sont égoïstes. Ils doivent être capables de gérer, de faire avancer. Le drop de Léo Berdeu ? Il tape très bien les drops mais il n'en tape jamais... Ce soir, il prend l'initiative, il tape et c'est ce qu'il faut faire ! Il faut encore qu'ils prennent de la maturité. Il faut vraiment qu'ils progressent sur ça dans les années à venir. Il faut que ça devienne des tauliers.

Le match de Toulon est-il désormais oublié ?

Contre Worcester, l'équipe s'est soignée. Ce match était un pansement après le match de Toulon qui était un vrai traumatisme. Il a fallu se soigner. Je ne dis pas qu'on est guéri mais le match de ce soir va nous aider encore plus à guérir et à penser au prochain match.

Vous vous replacez dans la course au top 6. Comment abordez-vous la suite ?

On savait que ce championnat n'était pas simple. Il est clair qu'il n'y aura pas de place pour les faibles. Il y aura peut-être des égalités. Ça va se jouer au goal-average particulier. On peut imaginer plein de choses mais quand on regarde le classement, ça peut se jouer avec des égalités. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 6 (à égalité ave Toulouse), nous avons d'ailleurs quasiment toujours été dans ces places. Nous n'en sommes sortis qu'après le dernier match. Nous y revenons, il reste trois matchs. Il faut tout donner. Ce qui m'importe c'est que cette équipe croit en elle.