La fin heureuse ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs semaines. Voilà quinze jours que Mathieu Bastareaud (34 ans, samedi 17 septembre) avait repris les contacts aux entraînements avec ses partenaires. En interne, beaucoup étaient surpris par sa forme physique : "Lors du stage, il a été discret, a bossé sans s'imposer, a soufflé un habitué du Campus dernièrement. Mais, on voit qu'il est en train de monter en puissance. Il a repris les contacts avec beaucoup d'appétit."

Il faut dire que l’intéressé revient des portes de l’enfer. Sorti sur une civière à Mayol, terre de ses exploits, Bastareaud semblait avoir dit adieu au rugby professionnel. Son corps avait dit stop lors d'une accélération. Le mental, lui, a fait le reste. Auprès du club, Bernard Lemaître a loué une "abnégation exceptionnelle".

Très vite, à l’annonce de la venue de Pierre Mignoni à Toulon, la rumeur s’était répandue au sein du "village varois" d’une arrivée de Bastareaud. Les deux hommes ont une relation forte, allant au-delà du simple carré vert. En plus d’intervenir avec la catégorie des Crabos, où de concert plusieurs éléments louent son investissement auprès des minots, le môme de Créteil nourrissait depuis plusieurs mois le rêve fou d’un retour sur le terrain. Pour ça, il a été contraint de passer par de nombreux passages clefs : opération, convalescence, réathlétisation, reprise de l’entraînement.

En dix mois, il a coché toutes les cases qui lui ont permis de redevenir un joueur de rugby : "Je suis très heureux de signer officiellement un nouveau contrat avec le Rugby Club Toulonnais. Je remercie les équipes médicales, les staffs et les joueurs qui m’ont accompagné durant ces derniers mois et qui m’ont accueilli ici les bras ouverts, a salué le joueur sur le site officiel du RCT. Je remercie également mon entourage familial sans qui je n’aurais pas eu la force mentale de rebondir et de retrouver les terrains aujourd’hui. Désormais, j’ai qu’un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d’en offrir à tous les supporters Rouge & Noir. Et si cela peut s’accompagner de grandes victoires, je serai comblé…" Cette dernière phrase laisse entrevoir qu’il a encore faim de trophées.

Toulon avait besoin de renforcer sa troisième ligne

Et ça tombe bien, car le RC Toulon garde de fortes ambitions. Privés de phases finales depuis 2018, maudit en Challenge Cup (deux finales perdues lors des trois dernières éditions), les Rouge et Noir sont sevrés de grandes émotions ces dernières saisons. "Outre toutes les qualités qu’on lui connaît, Mathieu va apporter son expérience et son leadership au groupe et ainsi faire partie des leaders qui rassurent et guident l’équipe, a ajouté Bernard Lemaître auprès du site. Nous sommes ravis de le compter parmi nous et nous souhaitons lui offrir la fin de carrière qu’il mérite." Le néo-Varois aura à sa charge de remplacer au sein du vestiaire la silhouette tutélaire d’Eben Etzebeth, rentré au pays à l’intersaison. Pas une mince affaire…

Au-delà du leadership, Bastareaud vient également combler un vide au sein de l’effectif varois. Avec l’absence de Facundo Isa, retenu avec les Pumas pour le Rugby Championship, Sergio Parisse (39 ans) paraît bien seul pour endosser le rôle de numéro 8. En somme, le profil de "Bastarocket", troisième ligne puissant et gratteur, faisait défaut à l'entité floquée du muguet.

Maintenant que la paperasse est signée, quand pourra-t-on revoir Bastareaud sur le terrain ? Il se murmure au RCT Campus que "Bastarocket" évoluait, en ce début de semaine, avec ce qui se rapprochait le plus du XV de départ contre Clermont, dimanche. Pour fêter son retour, Toulon avait envie de le faire revenir sur le pré de Mayol. Dans son jardin, qui a failli être le théâtre de sa fin de carrière, le symbole serait fort.

Par Mathias Merlo