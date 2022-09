À peine la nouvelle saison commencée, les dirigeants lyonnais préparent déjà la prochaine. Selon les informations de RMC Sport, trois joueurs qui font les beaux jours de Lyon depuis de nombreuses saisons, vivent leurs derniers mois au sein du club rhodanien. En premier lieu, Toby Arnold. Arrivé au Lou en 2013, l'arrière néo-zélandais ne devrait pas prolonger son contrat. Même son ce cloche pour Jonathan Pélissié et Francisco Gomez Kodela. Le demi de mêlée et le pilier devraient faire leurs adieux aux supporters rouge et noir après cinq et six ans de bons et loyaux services. Pour les trois hommes, l'hypothèse de la retraite à la fin de la saison n'est pas à exclure.

Autres sujets brûlants, ceux de Noa Nakaitaci et Lima Sopoaga. L'ailier international français de 32 ans pourrait lui aussi quitter le Lou à l'issue de son contrat. Souvent blessé, le joueur aux 15 sélections peine à retrouver son niveau d'antan. Lima Sopoaga (31 ans) est également en fin de contrat. En difficulté depuis son arrivée, l'international néo-zélandais pourrait bien aller voir ailleurs à l'issue de cet exercice. Actuellement blessé au genou et seulement disponible pour la phase retour du Top 14, l'ancien joueur des Highlanders devra rapidement faire ses preuves à son retour à la compétition.