Les matchs :

Samedi 8 octobre : Castres - Montpellier à 15h

Samedi 8 octobre : Toulon - Brive à 17h

Samedi 8 octobre : Bayonne - La Rochelle à 17h

Samedi 8 octobre : Stade Français - Perpignan à 17h

Samedi 8 octobre : Racing 92 - Pau à 17h

Samedi 8 octobre : Toulouse - Clermont à 21h05

Dimanche 9 octobre : Lyon - Bordeaux à 21h05

Les arbitres :

Castres - Montpellier : M. Charabas assisté de MM. Rozier et Elias. Vidéo : M. Sclafer.

Toulon - Brive : M. Gasnier assisté de MM. Raynal et Puharre. Vidéo : M. Gauzins.

Bayonne - La Rochelle : M. Descottes assisté de MM. Brousset et Mallet. Vidéo : M. Grenouilllet.

Stade Français - Perpignan : M. Marbot assisté de MM. Minery et Duhau. Vidéo : M. Lafon.

Racing 92 - Pau : M. Praderie assisté de MM. Nuchy et Masse. Vidéo : M. Briquet Campin.

Toulouse - Clermont : M. Rousselet assisté de MM. Ramos et Millotte. Vidéo : M. Bonhoure.

Lyon - Bordeaux : M. Cayre assisté de MM. Trainini et Chazal. Vidéo : M. Hadj Bachir.

Les commentateurs :

Castres - Montpellier : Commentaire : Philippe GROUSSARD Consultant : Marc LIEVREMONT Bord de terrain : Romain LAFITTE

Toulon - Brive : Commentaire : Arthur BOURDEAU Bord de terrain : Romain MAGELLAN Commentaire en cabine : Thibault GEFFROTIN

Bayonne - La Rochelle : Commentaire : Nicolas SOUCHON Bord de terrain : Jenny DEMAY Commentaire en cabine : Dorian BERCHENY

Stade Français - Perpignan : Commentaire : Philippe FLEYS Bord de terrain : Gaspard AUGENDRE Commentaire en cabine : Thibault MARTINEZ-DELCAYROU

Racing 92 - Pau : Commentaire : Amaia CAZENAVE Bord de terrain : Thomas PEROTTO Commentaire en cabine : Pierre DAUDIES

Toulouse - Clermont : Commentaire : Bertrand GUILLEMIN Consultant : Marie-Alice YAHE Bord de terrain : Nicolas DUPIN DE BEYSSAT

Lyon - Bordeaux : Commentaire : Éric BAYLE Consultant : Marc LIEVREMONT Bord de terrain : Philippe FLEYS

La stat' : 61

Arrivé à l'intersaison, l'ouvreur du MHR Louis Carbonel a vite trouvé son rythme de croisière à Montpellier. Il est actuellement le meilleur réalisateur du Top 14 avec 61 points (15 pénalités, huit transformations) même s'il est toujours en quête de son premier essai sous ses nouvelles couleurs.

Le choc du week-end : Toulouse - Clermont

Après deux succès retentissants face à La Rochelle et Lyon au Marcel-Michelin, les Jaunards débarquent à Toulouse samedi (21h). En pleine confiance, les Clermontois vont tenter de faire tomber l'ogre toulousain à Ernest-Wallon. Mais comme souvent avec les Rouge et Noir, ça ne sera pas une mince affaire. Victorieux à Montpellier lors de la précédente journée avec une équipe remaniée, les Stadistes pourront s'appuyer sur le retour de certains joueurs cadres mis au repos la semaine dernière. De quoi garantir un gros combat aux Asémites, qui n'ont pas réussi à s'imposer en terres toulousaines depuis 2014 et un succès 13 à 9.