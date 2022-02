C’était dans les tuyaux, l’information est devenue officielle : Pierre Mignoni va revenir sur la Rade. Avec Franck Azéma, le Toulonnais aura à la charge le devenir de l’équipe professionnelle jusqu’en 2026 : "Quand le président m’a présenté ce projet, j’ai dit oui à condition que cela apporte un plus à l’équipe et au club, a affirmé Azéma. Je vois ça d’un très bon œil. J’ai beaucoup de respect pour lui, on a souvent échangé. Je suis persuadé qu’on peut faire du bon boulot. Il est stimulant. On va se nourrir de nos compétences et de nos différences pour le bien de l’institution. C’est innovant. Ça n’a jamais été fait en France."

Au rebond, Bernard Lemaître, en bon chef d’entreprise, a vu l’occasion d’additionner les qualités de deux des meilleurs entraîneurs du Top 14 pour soigner un club en manque de résultats depuis trois saisons : "On a eu l’exemple dans le rugby français de Labit et Travers. L’histoire est différente. C’est une synergie. Le but : un plus un ça fera trois. C’est une démultiplication des moyens. Il faut un projet, une vision, qui soit conquérante et ambitieuse pour tirer tout le monde vers le haut. Tout le monde doit parler le même langage." L’opportunité est jugée "incroyable" par l’intéressé.

Forcément, deux chefs dans le même village pourraient causer quelques remous. Lequel prendra les décisions finales ? Qui sera sur la pelouse le week-end ? "On sera tous les deux sur le terrain, a poursuivi le successeur de Patrice Collazo. C’est notre envie. Concernant les rôles, c’est tôt encore pour tout définir. On a une saison à finir. Une chose est certaine : on ne doit pas laisser des personnes dans le doute. "

Et de rassurer : "On ne se lance pas comme ça à l’aveugle. Nos décisions sont réfléchies. On aura beaucoup de réunions et de clarté pour que tout soit fluide. Il faudra beaucoup de clarté dans les missions de chacun dans le staff. On vous expliquera nos missions, et notre projet plus tard." La gestion des égos est forcément une question prégnante : "On sera peut-être précurseur. Sur l’ego, ça ne me perturbe pas. Je ne pense pas que Pierre aussi. L’équipe doit briller, que le club fonctionne. Ce n’est pas quelque chose qui va nous gêner. On va additionner nos compétences."

Lemaître mise encore sur une politique de long terme avec Azéma et Mignoni

Alors que Bernard Lemaître avait déjà offert un bail longue durée à Patrice Collazo, l’homme d’affaires poursuit sa stratégie de long terme : "On doit rassurer tout le monde. Je veux donner à Franck et à Pierre de la visibilité et du temps pour travailler. J’ai parlé d’un projet basé sur la formation."

Bernard Lemaître veut faire du RCT, l’entité locomotive de la Région Sud : "Le projet sportif du club doit être basé sur une organisation avec un maillage puissant du territoire au sein duquel nous sommes basés. Nous sommes à la base d’un triangle : la mer, nous devons aller de Valence jusqu’à Menton et Montpellier. On commence ce maillage. C’est un travail qui doit se traduire par une collaboration étroite avec tous les clubs de ce territoire. Ce travail doit aboutir à une détection des talents, à leur développement, auquel le RCT proposera un parcours d’excellence à travers ce parcours de formation. Pierre et Franck seront amenés à donner leur expertise sur ce projet global de formation jusqu’à l’équipe première." Une perspective qui enchante Franck Azéma : "Notre volonté commune est que le club performe de l’école de rugby jusqu’au professionnel. Je sais le prix que ça coûte de manager un club comme Toulon, l’intensité en termes de travail et d’énergie. On se devra d’avoir confiance l’un dans l’autre."

Laurent Emmanuelli, directeur sportif, conserve sa place au sein de l’organigramme : "Je vais rester en soutien de Pierre et de Franck. Avec le président, on va essayer que les choses se fassent pour le bien du projet. Concernant le recrutement, et le remplacement de Louis Carbonel, nous allons étudier le marché. Je vais aider, mais le choix et la décision finale concernant les joueurs appartiennent aux entraîneurs."

