Comme pour toutes les équipes, l’impatience doit être grande de vite attaquer !

Léo Berdeu : Carrément ! On a cette envie de reprendre, de matcher et de retrouver la compétition. On a eu une longue trêve de cinq semaines et une grosse préparation de sept à huit semaines. Ça fait long sans match, même si l’on a repris la semaine dernière (victoire 19-14 en amical face à Clermont à Issoire, ndlr) mais ce n’était pas à balles réelles. On a hâte d’être à dimanche. Je pense que tout le groupe a envie de vraiment retrouver la compétition et de prendre une revanche sur la saison passée. Cela va commencer directement avec un gros match, par le derby de la région, donc on se prépare bien. En tout cas, on fera tout pour remporter ce match.

Comment vous l’avez dit, le LOU sera scruté de près sur sa capacité à vite réagir après sa 9e place de la saison dernière.

L.B. : Les supporters attendent surtout une revanche, notamment pour eux car ils n’ont pas pu venir au stade tout au long de la saison. Et ils ont vu que les résultats ne suivaient pas… Rien que pour eux, on a à cœur de très bien commencer. On a la chance de faire ce premier match à domicile. À part cela, on a beaucoup parlé cet été et on s’est tous dit que le passé était le passé et que le présent, c’était un nouveau groupe. Il est très étoffé et, je pense, très intéressant. On a un premier bloc très important avec l’objectif d’apporter de suite un maximum de points, et surtout ne pas en perdre rapidement en route comme on a pu le faire l’an passé. On pense déjà à ce premier match qui va être assez costaud.

Lors de la présentation de l’équipe aux supporters, votre manager Pierre Mignoni disait justement lire que le LOU ne serait peut-être pas un candidat solide. Et que, en réaction, cela pouvait décupler la motivation !

L.B. : C’est clair. Il a raison. Honnêtement, le fait de retrouver le public ce week-end va nous apporter une plus-value. On a pu le voir la saison passée. Je pense que c’est ce qu’il nous a manqué sur certains matchs à domicile, et que l’on n’a pas réussi à gagner dans le final. Voir un stade rempli, ça ne peut que galvaniser les mecs. Moi le premier ! Beaucoup de joueurs ne jouent pas le même jeu quand il y a du public ou quand il n’y en a pas. Cela sera le cas des deux côtés, cela fera du bien à Clermont d’avoir du public mais ce sera le nôtre ! On a à cœur de rendre une belle copie aux supporters pour qu’ils aient envie de revenir au stade.

Vous n’avez finalement fait qu’un seul match amical de préparation, qui plus est face à ces mêmes Clermontois. C’est particulier…

L.B. : C’est vrai que c’est vachement particulier. On va jouer deux fois Clermont. Et le match face à Toulon qui a été annulé (en raison d’un trop grand nombre d’absents dans les deux formations, ndlr), cela nous a un peu fait mal à la tête. On avait envie et besoin de jouer, de vite passer à autre chose pour redémarrer sur une nouvelle phase. Le match de vendredi dernier a fait du bien à tout le monde, pour retrouver du contact et les sensations du terrain. Là ce sera à balles réelles et ce ne sera pas la même équipe en face. Les Clermontois vont avoir faim, et auront envie de nous battre chez nous. Nous aussi, on a les crocs. On a envie de remporter ce premier match et je pense qu’il n’y a pas de raisons…

"J’ai une revanche à prendre sur la saison passsée. J’ai la chance d’avoir les cartes en mains. On me donne un peu les clefs du camion en attendant Lima (Sopoaga)."

Vous allez inaugurer la nouvelle pelouse synthétique en match officiel. Et voilà quelques jours que vous pouvez vous entrainer dessus. Quelles sont les premières sensations ?

L.B. : Ce sont les tous premiers entrainements et l’on remarque déjà qu’il fait très chaud (il sourit). Dimanche, ça va être la même sensation. Quelle chance d’avoir ce synthétique ! C’est une plus-value pour nous. La surface nous permet de produire notre jeu et cette identité du LOU qui est faite de ballons rapides, et de vitesse. Le fait d’avoir cet outil, c’est une très bonne chose pour nous. Après, ce sera sur le long terme que l’on verra en quoi cela nous sert. On va prendre l’habitude de jouer dessus. C’est une chance de l’avoir.

Personnellement, vous avez une carte à jouer à ce poste d’ouvreur. On rappelle que Lima Sopoaga n’arrivera que courant octobre. C’est le moment pour vous !

L.B. : Clairement. Je sais ce que je dois faire. Honnêtement, j’ai aussi une revanche à prendre sur la saison passée. Il y a eu des moments difficiles pour moi et il est vrai que cette saison, j’ai la chance d’avoir les cartes en mains. On me donne un peu les clefs du camion en attendant Lima (Sopoaga). À moi de faire des bonnes performances pour continuer à jouer quand il va arriver. Après, je pense qu’il y aura une concurrence très saine avec lui. Je vais beaucoup apprendre avec lui. Pour l’instant, je pense à moi, au groupe et à ce mois de septembre qui va être primordial.

Vous aurez des responsabilités, de la pression, mais c’est une marque de confiance de la part du staff.

L.B. : Bien sûr. J’ai beaucoup discuté avec le staff durant cette présaison. J’ai beaucoup travaillé. Je me sens bien, en forme. C’est le reflet du travail que j’ai fourni. On me donne les clefs du camion pour ce match (Clermont, ndlr). À moi de réaliser une bonne performance et de donner de la confiance à l’équipe. Si cela se passe bien ce week-end, à moi ensuite d’être régulier pour garder ma place et réaliser une bonne saison.

En raison de votre position sur le terrain, vous avez un regard privilégié sur le jeu de l’équipe. Comment sentez-vous justement ce LOU version 2021-2022 ?

L.B. : Honnêtement. Je pense que ça va être très intéressant. Je me suis rendu compte lors du match amical qu’il nous manquait une dizaine de joueurs titulaires et que le groupe a été performant, alors que ce n’était que notre premier match. C’est de bon augure. On a un groupe vraiment élargi avec beaucoup de concurrence. Même s’il y aura cette trêve internationale avec, je l’espère, beaucoup de joueurs en équipe de France, et bien je pense que l’on aura derrière un groupe très compétitif. C’est très bien pour la suite. On a un groupe armé pour faire quelque chose. Mais l’année dernière on avait dit cela aussi et ça n’avait pas marché… On va donc essayer de se concentrer sur nous pour faire en sorte que les 23 joueurs qui seront en mode match donnent pour ceux qui ne sont pas sur le terrain. Il faut cette confiance en nous pour enchainer et, je l’espère, atteindre nos objectifs.