"Les Parisiens sont sur une phase de pick and go. Ils enchaînent les pick and go sur cinq ou six temps de jeu. Nous reculons pas mal et notre défense commence à être désorganisée. Leur numéro 9 porte le ballon autour des rucks, à mettre un peu plus d’incertitudes. Il se fait croquer et revient à l’intérieur. Je ne sais plus qui le plaque. Avec la fatigue, je ne me rappelle plus trop (sourire). Je n’étais pas forcément en position favorable, à l’extérieur. Je viens rapidement parce que j’ai vu qu’il était assez isolé. J’ai mis les mains sur le ballon. C’est le moment où l’arbitre me récompense.

Les Parisiens sont arrivés rapidement pour déblayer. Je l’ai senti passer ! Je l’ai senti mais c’était trop tard, j’avais mis les mains en premier sur le ballon. C’est une action toujours risquée. C’est un peu quitte ou double. Mais le joueur était assez isolé, il n’y avait vraiment personne autour de lui. C’était une occasion en or, il fallait que je saute dessus. Au Lou, notre troisième ligne est spécialisée et portée sur ce domaine. Malgré nos difficultés en début de match dans les rucks, nous savions que nous aurions des occasions, que, comme toutes les équipes, ils allaient baisser de pied à un moment donné et que nous aurions des occasions pour aller gratter. C’était un gros soulagement après la rencontre. Cela aurait été dommage de perdre ce match."

Par Sébastien Fiatte