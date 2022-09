"Il faut que la saison soit lancée définitivement", c'est ce que le numéro neuf bordelais déclarait en conférence de presse juste avant de recevoir Castres. Car en effet, l'UBB de Christophe Urios avait besoin de retrouver la victoire après deux défaites lors des deux premières journées de ce Top 14. Tous les regards étaient donc rivés sur les Girondins et en particulier, sur l'ouvreur des Bleus Matthieu Jalibert, dans le dur en ce début de saison. Même si le numéro dix a réalisé une bonne entame de match, il est resté dans l'ensemble timide. Ses deux échecs face aux perches révéleront que le vrai patron hier s'appelait Maxime Lucu.

Après deux échecs au pied du demi d’ouverture, le numéro neuf a pris le relais en seconde mi-temps, et avec la manière. L'ancien Biarrot a réalisé un 5/5, inscrivant donc 15 des 33 points bordelais.

Un rôle de leader assumé

Et puis il y a aussi l'attitude. L'âme d'un capitaine, encourageant ses coéquipiers, et surtout un visage marqué par la rage après chaque essai de son équipe ou chacune de ses pénalités réussies. En plus de tout ça, Maxime Lucu a aussi réalisé un match plein derrière son pack qui a dominé les débats. Sur les 73 minutes qu'il a disputées, le demi de mêlée a cassé deux plaquages, réalisé 6 plaquages et fait cinq courses avec le ballon, de bonnes statistiques pour un joueur avec le neuf dans le dos. Sobre et efficace.

Après le match, Maxime Lucu s'est exprimé au micro de Canal+, "Le club de Bordeaux a besoin, pour passer un cap, de leaders. À mon poste, j'en fais partie même si je suis très timide comme garçon, mais il faut que je prenne un peu plus le leadership comme je l'ai fait l'année dernière. Les matchs de l'équipe de France m'ont fait du bien en temps qu'homme, je dois continuer dans ce sens-là. Bordeaux a besoin de leader, j'essaye de prendre ce rôle là à coeur. Je suis bien dans ce club et bien devant ces supporters."

L'ancien Biarrot sait donc qu'il est un des hommes de base du groupe Girondin et assume ce rôle à la perfection. Il a remis son équipe dans le droit chemin hier et sait qu'il devra avoir les épaules solides pour que son navire reste à flot.

Par Pierre Magne