Les tops

Piula Fa’asalele

Le Samoan brille d’ordinaire dans l’ombre par son abattage dans le jeu au sol et son impact physique. Ce samedi, il a connu son jour de gloire offensif avec deux essais. Sur le premier, il a s’est échappé par un trou de souris pour parvenir à l’en-but corrézien. Sur le deuxième, il a conclu avec maîtrise le groupé-pénétrant d’une dizaine de ses partenaires. De manière générale, il a été très entreprenant dans le jeu courant et rugueux, comme à son habitude, en défense. Une prestation taille patron.

Mathieu Acebes

Le capitaine de l’Usap est en grande forme actuellement. Positionné à l’aile ce samedi, Mathieu Acebes a été tranchant sur chacune de ses interventions. Au relais de Tom Ecochard, il est venu inscrire le premier essai avec la conviction et la détermination qu’on lui connaît. Sous les renvois, en défense et depuis son aile, il a été d’une propreté irréprochable.

Seilala Lam

A Aimé-Giral, c’est devenu une habitude : Seilala Lam a été encore omniprésent dans le jeu courant, ce samedi. Le talonneur samoan a sonné la charge sur le premier essai catalan avec une percée au cœur de la défense briviste. Il a asséné des plaquages tonitruants et a avancé sur chacun des ballons qu’il a eus en main. Evidemment, les difficultés de l’alignement sang et or - une demi-douzaine de ballons perdus - ternissent un peu son bilan. Mais le numéro 2 a encore été un des fers de lance du promu.

Les flops

So'otala Fa'aso'o

S'il n'a pas souvent reculé face à la défense catalane, le puissant troisième ligne du CAB n'a pas non plus assez mis les Brivistes dans l'avancée. Fébrile sous les ballons hauts, Fa'aso'o n'a pas rassuré les siens. D'ailleurs le staff corrézien l'a fait sortir assez rapidement, dès la 50e minute. Remplacé par Kitione Kamikamica, avant de rentrer à la place de Tevita Ratuva à la 65e. Fa'aso'o s'est vu refuser un essai à la 66e minute.

Top 14 - So'otala Fa'aso'o (Brive)Icon Sport

Setareki Bituniyata

Recherché à plusieurs reprises, l'ailier fidjien n'a que très rarement mis son vis-à-vis, Bautista Delguy, sous pression. Auteur d'un plaquage dangereux à la 55e sur l'Argentin qui redonne une possession aux Perpignanais et qui lui vaut un carton jaune.

Stuart Olding

Aligné à l'ouverture en lieu et place d'Enzo Hervé, l'ouvreur nord-irlandais a connu du déchet dans son jeu au pied, à l'image de ses ses deux pénalités manquées en première mi-temps. L'ouvreur a souvent cherché à attaquer la ligne défensive sans pour autant faire la différence. Replacé au centre après la sortie de Guillaume Galletier en début de second acte (51e).