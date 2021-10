Les tops

Zack Henry impeccable

Titularisé à l’ouverture pour la troisième fois de la saison, Zack Henry a rendu une très belle copie face aux soldats roses de la capitale. Dans l’exercice du tir au but, le numéro dix a passé six pénalités sur sept, son seul échec étant une tentative lointaine en début de seconde période. Dans le jeu en première mi-temps, l’ancien joueur de Nevers a utilisé à bon escient son pied sur deux lancements des siens (6e, 17e), afin de mettre la pression sur la défense parisienne. Il a aussi été dangereux offensivement, à l’image de sa percée (45e), et s’est aussi montré à l’aise à l’arrière, lorsqu’il fut replacé à l’entrée d’Antoine Hastoy en début de seconde période.

Nathan Decron, solide en défense

Le numéro douze de la Section avait, face à lui, un sacré client en la personne de Ngani Laumape. Mais l’Agenais de formation ne s’est pas laissé impressionner par le centre All Black. Il a été le trois-quarts palois qui a le plus plaqué et n’a cessé d'étouffer l’attaque parisienne à l’image de ce bon pressing sur le coup d’envoi de la seconde période. Un match plein pour l’ancien international U20 qui confirme qu’il est une des bonnes pioches du recrutement de l’été.

Beka Gorgadze a multiplié les charges

Le numéro huit géorgien, infatigable travailleur de l’ombre, a fait parler sa densité physique sur la pelouse du Hameau. Il a asséné quelques gros caramels en défense, comme celui sur Nicolas Sanchez à la demi-heure de jeu, lequel fit plaisir au public béarnais. Sur un terrain lourd et dans des conditions pas évidentes, il a joué l’intégralité de la rencontre et a très certainement été l’avant le plus en vue.

Les flops

Tolu Latu un jaune qui coûte cher

Tout d’abord, le carton jaune qu’il a reçu à la 67e minute pour un plaquage haut sur Antoine Hastoy, a offert la pénalité qui a permis à la Section de reprendre l’avantage au score (12-9). Ensuite, en infériorité numérique, son équipe a encaissé un 9-0 fatal dans le dernier quart d’heure. Enfin, le talonneur a manqué de précision en touche, à l’image de ses deux lancers pas droits en première période (16e et 31e).

Ngani Laumape n’a pas assez pesé

Titulaire au centre de l’attaque parisienne pour la septième fois de la saison, Ngani Laumape n’a pas eu l’apport qu’on pouvait attendre de lui, au vu de son standing. Il s’est heurté au duo Decron-Manu, très bon cet après-midi. Même s’il s’est employé en défense, Laumape n’a percé le rideau palois qu’une fois (55e) et n’a pas assez pesé offensivement pour mettre son équipe dans l’avancée. De plus, l'ancien joueur des Hurricanes a été trop pénalisé par M. Chalon.

Telusa Veainu en difficulté

Dans le duel qui l'opposait au champion olympique Aminiasi Tuimaba, le Tongien est apparu en difficulté, notamment en première période. Clairement, Veainu n’a pas su stopper le fidjien, très en vue cet après-midi, même s’il n’a pas marqué d’essai. À dix minutes de la fin, il a concédé une pénalité sous un coup de pied de Le Bail, après avoir voulu relancer le ballon, et Zack Henry ne s’est pas fait prier pour donner six points d’avance aux siens (15-9).