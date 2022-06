Après le succès de la saison passée, Société Générale renouvelle et amplifie son opération nommée la Haie d’honneur. Lors du sacre de Toulouse aux dépens de La Rochelle, dix internautes avaient été sélectionnés pour faire une haie d’honneur aux joueurs tout juste récompensés du Bouclier de Brennus. Cette année, ils seront quatorze sélectionnés pour faire de même avec le vainqueur du duel entre Castres et Montpellier.

Mais cette fois, ils seront tous vêtus aux couleurs de leur équipe favorite du Top 14, pour bien représenter chaque club de ce championnat. "L’idée, c’est d’insister sur les notions de rivalité saine et de fair-play, qui sont essentielles et qui sont un peu le symbole du rugby, explique Sébastien de Cagny, responsable publicité chez Société Générale. Nous avons voulu renouveler cette initiative en étant généreux avec nos fans. On avait à cœur de leur permettre de vivre ce moment extraordinaire sur la pelouse."

Les témoignages des supporters chanceux de la saison passée sont unanimes : "Je n’ai jamais été aussi proche des joueurs" ; "C’est quelque chose qui ne peut arriver qu’une seule fois dans la vie."

Esprit d’équipe et fair-play

Surtout, au-delà de la chance d’être les premiers à partager la joie du titre avec les champions, le geste de la haie d’honneur est un message fort qui exprime bien le respect qui règne dans le sport et plus particulièrement dans le rugby. "La haie d’honneur c’est symbolique parce que ça veut dire que le vaincu félicite le champion", témoigne un supporter toulousain. "Ce sont des valeurs chères à la Société Générale. Nous sommes dans l’esprit d’équipe et le fair-play, ajoute Sébastien de Cagny. C’est d’ailleurs pour cela que nous sommes partenaires du rugby." Le message fort que veut passer la Société Générale, associé historique du rugby français, c’est que les émotions sont unanimes dans les tribunes des stades.