Il a encore marqué un essai ce dimanche soir face à l'Union Bordeaux-Bègles. La fusée argentine, Juan Imhoff, ne vas pas quitter l'Ile-de-France si tôt. Alors qu'un possible départ a été pendant un certain temps évoqué, la joueur aux 37 sélections avec les Pumas va poursuivre une aventure débutée il y a plus de dix ans. Sa prolongation était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà mais c'est désormais officiel : Imhoff prolonge ce lundi de deux saisons supplémentaires avec le Racing 92. La semaine dernière face à Pau, il a atteint la mythique barre des 100 essais incrits avec la tunique des Ciel et Blanc. Face à l'UBB ce dimanche, il a donc rajouté une unité supplémentaire à ce nombre déjà historique.

Cette prolongation est une excellente nouvelle pour la ligne arrière francilienne qui va voir partir Kurtley Beale mais surtout Teddy Thomas la saison prochaine. L'international français va laisser derrière lui une aile désertée qu'essaiera comme à son habitude de pleinement occupé Juan Imhoff. À maintenant 33 ans, le Puma est encore en plein forme et n'a rien perdu de ses cannes de feu. Cette saison, il a disputé quinze matchs de championnat, dont quatorze en tant que titulaire. Il a déjà marqué 6 essais.

Par ailleurs, le Racing 92 a également obtenu la signature de l'ailier fidjien Asaeli Tuivuaka pour les deux prochaines saisons, comme l'a révélé RMC. Le joueur de 26 ans, qui évolue actuellement au sein de la franchise italienne des Zebre, avait été sacré champion olympique à Tokyo, durant l’été 2021. Joueur puissant (1,76 m, 95 kg), il viendra solodifier la ligne arrière du Racing qui va connaître quelques bouleversements à l'intersaison.