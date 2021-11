Quel est votre première sensation ce soir ?

Ça fait dix matchs, même onze avec le dernier match de préparation où l'on bosse comme des chiens, où l'on ne lâche rien. Tous les lundis on se remet en question. On a un groupe énorme et ce soir ça paye ! On était passé au travers à Biarritz, on a relevé la tête à Castres, et là ce soir on valide un bloc en revenant à +1 au classement britannique. Le contrat est rempli, on peut partir en vacances l'esprit léger et le foie plein j'espère (rires)...

Avez-vous eu l'impression d'avoir maîtrisé cette rencontre ?

Oui on mène 12-0 à la mi-temps, on finit à 12-3 (en fait 12-10 avec l'essai du Racing en toute fin de match, N.D.L.R.). Ce n'est peut-être pas le match qui restera dans les annales, mais c'est un match qui va compter je pense. L'état d'esprit a été présent. On l'avait déjà retrouvé à Castres. À Biarritz, nous l'avions perdu lors des dix dernières minutes. Ce soir, on a senti tout un stade, tout le monde avec nous. On avait l'impression d'être 18 ou 20 sur le terrain. C'était génial à vivre, et j'espère qu'on pourra revivre des moments comme ça.

Défensivement vous n'avez jamais rien lâché, est-ce une satisfaction ?

On a été présent en essayant de faire mal à l'adversaire. On a bossé comme des chiens cette semaine. On connaissait leurs lancements, ils peuvent en inventer on le sait. Du 1 au 15, du 1 au 23 et même du 1 au 40e joueur qui s'est entraîné avec nous cette semaine, tout le monde a été présent, concerné, vaillant et ce soir ça paye.

On vous a notamment vu sauver une action dangereuse en fin de première mi-temps, pouvez-vous nous la raconter ?

Quand tu vois Bernard Le Roux lancé sur toi, tu ne réfléchis pas (rires)... J'ai essayé de le prendre au ballon. Au final, ils ne marquent pas sur cette action et c'est tant mieux pour nous. C'était important de ne pas prendre d'essai en première mi-temps.

Offensivement aussi on a revu des franchissements notamment en première mi-temps. Est-ce de bon augure pour la suite ?

Oui en première mi-temps nous avons deux-trois occasions en attaque où l'on doit faire la passe de plus. Moi le premier j'ai deux ballons à libérer mais je n'y arrive pas. Mais c'est positif car on a retrouvé cette flamme qui fait Brive pendant les 80 minutes. On s'éclate sur le terrain, ça se sent, ça se voit je pense. On est bien, on a le sourire. Rien ne peut nous arriver. Enzo (Hervé) a encore fait un gros match au pied. Nous n'avons pas tremblé face à une grande équipe qui, même s'ils avaient aussi des absents, reste une grande équipe.

Vous aviez beaucoup d'absents, 19 en l'occurrence, était-ce un moyen de vous resserrer aussi ?

On en a parlé lundi et après c'était oublié. Les absents ils sont absents c'est comme ça. On reste un groupe dans lequel tout le monde a sa chance et va jouer. On sait que les jeunes poussent derrière, que tout le monde est là.

Vous avez fini le match avec des crampes, est-ce dû à ce gros bloc de dix matchs ?

L'enchaînement des matchs fait que tout le monde est mâché mais bon on a tenu le coup. Je voudrais d'ailleurs remercier tous les préparateurs physiques car c'est aussi grâce à eux... Je leur tire un grand coup de chapeau car ils font un gros boulot qu'on ne voit pas forcément. C'en est de même pour les kinés. Ce sont vraiment des gens importants pour nous, qui font en sorte que tous les joueurs aillent bien les semaines, pour être sur le terrain en bonne santé.

Vous êtes sorti sous les acclamations du public. On imagine que ça doit faire chaud au cœur...

C'est anecdotique. Si on perd 29-0, je ne suis pas sûr que les « Joris ! Joris ! Joris ! » descendent des tribunes. Ce soir, on gagne et tant mieux si notre prestation a plu au public. C'est aussi pour eux qu'on est sur le terrain. De leur faire plaisir, ça me fait plaisir.

Quel bilan faites-vous de ce premier bloc ?

Beaucoup de fatigue (rires). Mais pas mal de bonheur aussi car nous avons fait le boulot ce soir. Nous avons perdu un match à domicile contre La Rochelle. Au final, cette défaite nous l'avons rattrapée avec les deux points de bonus offensifs (contre Perpignan et Pau) et des deux défensifs (à Toulon et Castres) donc c'est plutôt positif. Nous finissons ce bloc de dix matchs avec un +1 au classement britannique. Mais là, on va couper mentalement et physiquement avant de se remettre au travail lundi prochain.