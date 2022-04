"C’est le même match qu’à Lyon ou Montpellier, a-t-il dit. Je regrette qu’à Nanterre, on ait ainsi été managés et non arbitrés. Chaque semaine, la commission de l’arbitrage nomme des mecs. Elle se dit : "Le BO, c’est le dernier du championnat, on va lui mettre le plus nul." Alors, on se retrouve avec des gens comme ça. C’est dommage, nos joueurs qui se battent tous les week-ends méritaient mieux. Le Racing était cent fois meilleur, il n’y a pas photo et ne me faîtes pas dire ce que je n’ai pas dit. Mais avec une somme de décisions lunaires, M. Gasnier a remis le Racing dans le match. […] J’appelle ça le pouvoir de l’image. Quand Lucas Peyresblanques revêtira le maillot du Stade français, il aura l’impression de rouler sur tout le monde et de redécouvrir les arbitres".