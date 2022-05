Arrivé à Nanterre en 2013 en provenance de Castres, Laurent Travers partageait le poste d'entraîneur avec Laurent Labit jusqu'en 2019, et le départ de ce dernier dans le staff de l'équipe de France. Devenu directeur général du rugby, celui qui a glané le titre de champion en 2016 avec les Ciel et Blanc pourrait donc gravir une nouvelle étape au sein du club.

L'actuel président du Racing 92, Jacky Lorenzetti, était ce lundi l'invité du "Super Moscato Show" sur RMC et a notamment confié que Travers "est amené à terme à devenir président du Racing 92." En ce qui concerne le moment de cette succession, Lorenzetti répondait qu'"il n'y a pas d'urgence. Il (Laurent Travers, N.D.L.R) adore le terrain et a encore peut-être quelques petits comptes à régler. Après, ça fait dix ans qu'il est à la tête du club [...] l'essentiel, c'est qu'on s'entend très bien avec Laurent, et qu'on va faire ça dans la continuité. Dans un délai assez proche on va commencer à penser à un successeur pour Laurent."