Il fait partie des hommes de l'ombre, ces ferrailleurs inépuisables de notre championnat, colosses dont l'absence se ressent immédiatement sur un terrain. Yoann Maestri s'est retiré du rugby à l'issue d'une saison insipide au Stade Français, 11ème du Top 14. La dernière d'une carrière professionnelle longue de seize ans. A 34 ans, le deuxième ligne (2,01m;119kg) a presque tout connu entre Toulon, Toulouse, Paris et l'équipe de France. Une carrière riche et non-linéaire, bâtie sur des titres en rouge et noir, ternie par de nombreuses défaites chez les Bleus, achevée dans l'anonymat avec les Soldats Roses.

L'aventure professionnelle démarre en 2006 au Rugby Club Toulonnais pour ce natif de Hyères. Du haut de ses 18 ans, il découvre le Pro D2 l'année où il rejoint le pôle France de Marcoussis. Deux ans plus tard, le jeune Yoann connaît la remontée du club dans l'élite, objectif majeur du président Boudjellal. Mais son aventure dans le Var ne se prolongera pas très longtemps. En 2009, le deuxième ligne s'engage auprès du Stade Toulousain via un contrat de quatre ans, et troque son maillot rouge et noir pour des couleurs identiques près de la Garonne.

2011-2012 : l'apothéose au Stade Toulousain

A Toulouse, Maestri prend une nouvelle dimension. Tout juste arrivé au club, il s'affirme comme un joueur prometteur dans l'équipe de Guy Novès. Aux côtés d'internationaux français comme William Servat, Romain Millo-Chluski, Thierry Dusautoir, Yannick Jauzion, ou Vincent Clerc, il fréquente le gratin du rugby tricolore mais aussi des stars étrangères telles que le pilier sud-africain Gurthrö Steenkamp ou l'ouvreur néo-zélandais Luke McCalister. Dès sa première saison, Maestri empoche la H Cup - aujourd'hui Coupe d'Europe - alors la cinquième de l’histoire toulousaine.

La suite est encore plus belle pour les Toulousains qui réalisent un doublé dans le championnat de France avec deux boucliers de Brennus en 2011 et 2012. Le club le plus titré de l'histoire est au sommet de son art. Ses jeunes pousses portées par Yoann Maestri prennent la relève et remplissent rapidement leurs armoires à trophées.

Le Stade Toulousain remporte un second bouclier de Brennus consécutif en 2012.Icon Sport

En parallèle de ses succès à Toulouse, Maestri obtient légitimement sa place au sein du XV de France, dès le Tournoi des 6 Nations 2012. S’il ne connaît jamais mieux qu’une 3ème place dans la compétition, le Toulousain est l'un des seuls titulaires indiscutables sous le mandat de Philippe Saint-André. Inamovible dans la cage, il traverse ainsi les tournois, tournées d'été, et tests de novembre avec régularité. Hormis quelques rares moments de gloire (victoire contre l'Angleterre 26-24, face à l'Australie 29-26 en 2014), Maestri et ses coéquipiers encaissent les désillusions. La Coupe du monde 2015, qui voit les All Blacks marcher sur des Français lessivés en quart de finale (62-13) enfonce le clou.

Après le Mondial, et sous la houlette de Guy Novès - son ancien coach à Toulouse - Maestri, promu vice-capitaine de la sélection tricolore, poursuit son aventure avec l'équipe de France. Elle prend fin en 2018 avec un nouvel entraîneur, Jacques Brunel, et une défaite historique contre les Fidji (14-21). Triste époque.

En club, Maestri a aussi des raisons de déchanter. Les années se suivent et se ressemblent à Toulouse. L'équipe s'enlise dans le haut du tableau et bute systématiquement sur les dernières marches, exception faite de la saison 2016-2017 où les joueurs désormais entraînés par Ugo Mola finissent même 12èmes au classement. A 30 ans, le joueur formé à Toulon donne alors un nouveau rebond à sa carrière. Direction Paris.

2018-2022 : fin de carrière délicate à Paris

A l'approche de la saison 2018-2019, le président du Stade Français Paris Hans-Pieter Wild, fraîchement arrivé dans la Capitale depuis un an voit les choses en grand pour son équipe. Les Parisiens sont à bout de souffle. Ils n'ont plus réussi à se qualifier en phases finales du Top 14 depuis leur titre de 2015. Ils ont besoin de grands noms pour se relancer. Dès lors, le successeur de Thomas Savarre réalise l'un des coups les plus séduisants du mercato, en s'attachant les services d'un duo d'internationaux tricolores : Gaël Fickou et Yoann Maestri.

Pour réaliser ce transfert juteux, le millionnaire suisse dépense près d'1,5 million d'euros, budget nécessaire au rachat de leurs deux contrats. Le premier était encore engagé chez les Rouge et Noir pour une saison. Le second venait de signer un pré-contrat du côté de La Rochelle avant de faire finalement marche arrière.

Yoann Maestri - Stade françaisIcon Sport

Les deux joueurs qui évoluaient ensemble au Stade Toulousain depuis plusieurs saisons connaissent ensuite des trajectoires différentes à Paris. Fickou part en plein exercice 2020-2021 vers le voisin du Racing 92, au terme d'un transfert surprise ô combien polémique. Maestri dispute les quatre saisons initialement prévues dans son contrat. Au cours de celles-ci, il récolte 29 victoires, 1 nul, et 37 défaites en 67 rencontres. Joueur d'expérience, il encadre la jeunesse du pack parisien, où l'on retrouve Charlie Francoz, Pierre-Henri Azagoh, ou encore Ryan Chapuis. La réussite n'est toutefois pas au rendez-vous pour les Stadistes. Les joueurs de Gonzalo Quesada ne finissent dans les six premiers du championnat qu'en 2021, avant de sombrer en barrage contre les Racingmen.

Eloigné des terrains pendant quatre mois en raison d'une rupture du tendon d'un biceps contractée en octobre 2021, Maestri revient en mars 2022. Irréprochable dans l'engagement, il s'offre ses dernières sorties et achève sa carrière professionnelle sur une défaite 17 à 33 face à Brive, le 5 juin.

Un joueur authentique et sanguin

Courtisé par la province sud-africaine des Stormers cette année, l'international français (65 sélections, 1 essai) renonce à une dernière pige, préférant raccrocher les crampons. Champion de Pro D2, double champion de France en Top 14 et vainqueur de la Coupe d'Europe, celui qui a joué plus de 200 matches avec Toulouse emporte avec lui un palmarès qui ferait bien des envieux. Emblématique dans notre championnat, il reste un modèle au poste, puissant dans les phases de conquête, robuste en défense et téméraire. Un dernier adjectif illustré en 2017 lorsqu'il écope d'une amende de 30 000 euros par la commission de discipline pour ses critiques envers l'arbitre Wayne Barnes, à l'issue du match France / Pays de Galles.

Yoann Maestri à l'entraînement du XV de France, en 2018.Icon Sport

Son indiscipline lui a parfois couté cher. Pour s'en rappeler, il suffit de revoir sa querelle musclée avec le Montpelliérain Mamuka Gorgodze en 2012, ses échanges de coups de poings avec le pilier des Tonga Sona Taumalolo un an plus tard, ou une scène identique face à Rory Grice en 2018. Le joueur est ainsi fait. Authentique, compétiteur, et sanguin.

Souvent critiqué pour son manque de mobilité par rapport à d'autres au même poste, l'intéressé répondait au Midi Olympique dans un entretien en 2019 : "Je crois surtout que lorsque tu apparais beaucoup dans le paysage, on finit toujours par te trouver tous les défauts du monde. Mais c’est la vie. [...] Les meilleurs deuxièmes lignes du monde allient les deux, le déplacement et l’agressivité". Maestri n'est peut-être pas le meilleur joueur du monde à son poste. Parlons plutôt d'un rugbyman façonné à l'ancienne. Un amoureux du défi frontal, parmi les premiers noms couchés sur une feuille de match. Un bagarreur, impitoyable dans les phases de conquête. Un véritable deuxième ligne, en somme.

par Rayane BEYLY