Pourquoi votre absence a-t-elle été si longue ?

Je m’étais blessé à la cheville lors d’un entraînement avec l’Afrique du Sud, juste après le premier test-match contre les Lions britanniques et irlandais. Je pensais que c’était juste une entorse, mais en fait, c’était un peu plus que ça. Au final, c’était super long pour moi. Normalement, j’en avais pour cinq semaines. Et puis ça a duré cinq mois, six mois, sept mois… C’était vraiment compliqué.

Cela a-t-il été dur à vivre ?

Oui, même si ça va mieux désormais. Aujourd'hui, c'est surtout difficile pour le cardio (sourire). Mais peut-être qu’après le match contre le Stade français, ce sera revenu à la normale.

" Peut-être que je peux amener un petit peu plus de confiance au groupe "

Était-ce difficile de vous occuper l’esprit durant ces nombreux mois d’absence ?

Dans la tête, ça a été extrêmement dur. Il y a tout le temps des douleurs… C’est toujours super compliqué pour un joueur. En plus, tu ne peux pas conduire par exemple, donc il y a beaucoup de frustration.

Comment s’est passé votre retour au sein du groupe toulousain ?

Par rapport à la saison précédente, le système de jeu de l’équipe n’a pas vraiment changé. Ça a été très facile pour moi de me réintégrer.

Êtes-vous à 100 % de vos capacités actuellement ?

Concernant la cheville touchée, il n’y a pas de problème, je suis à 100 %. Au niveau du cardio, par contre, je dois à être à 95 % environ. Mais je reviens bien physiquement, donc je suis plutôt très content.

Étant donné le rôle que vous avez joué la saison dernière, votre retour constitue forcément un "plus" pour l’équipe…

Oui, bien sûr, la saison précédente avait été une bonne ! Là, ça faisait assez longtemps que je n’avais pas rejoué, puisque ce ne sera peut-être que mon quatrième match (dimanche). Donc, au niveau de la forme physique, je ne suis pas encore à 100 %. Mais tous les jours, je reprends un peu plus en confiance, et j’étais super content de rejouer avec l’équipe. Peut-être que je peux moi aussi amener un petit peu plus de confiance au groupe. Et puis, je vais probablement aider en défense…