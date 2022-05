Touché au genou et sorti lors de la rencontre face à Lyon ce samedi, Willemse était jusqu'alors en attente des résultats médicaux. Un nouveau coup dur pour Montpellier, qui après la blessure au genou d'Arthur Vincent en début de saison et celle à l'épaule de Cobus Reinach récemment, va finir la saison sans plusieurs de ses cadres. Actuellement premiers du championnat, les Montpelliérains n'ont plus le droit à l'erreur en vue d'une possible qualification directe en demi-finale du Top 14.

Sans Reinach et Willemse, deux des joueurs phares de l'effectif, les choses se compliquent cette fin de saison pour le MHR. D'autant plus que le pilier Mohamed Haouas est convoqué le 4 mai prochain devant la commission de discipline pour son plaquage dangereux sur Clément Laporte, et pourrait être suspendu plusieurs semaines.

La blessure de Willemse signifie aussi son absence lors de la tournée au Japon, en juillet prochain. Chelemard avec les Bleus en 2022, le deuxième ligne aux 22 sélections attend encore la nature exacte de sa blessure pour évaluer son temps d'absence.