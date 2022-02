Samedi, en milieu d’après-midi, les Bleus fouleront la pelouse du Stade de France pour le traditionnel captain’s run, 24 heures avant le premier match du Tournoi des 6 Nations contre l’Italie. Au même moment, Donovan Taofifenua prendra certainement la direction de Paris La Défense Arena pour la rencontre de la 17ème journée du Top 14 face au CA Brive. Libéré mercredi par l’encadrement du XV de France, le jeune ailier du Racing 92 (22 ans, 179cm, 84 kg) devra encore patienter avant de revêtir la tunique frappée du Coq. Convoqué par Fabien Galthié, à l’instar de la saison passée, pour préparer le Tournoi des Six Nations, le natif de Grenoble n’a pas encore réussi à titiller la hiérarchie des ailiers où Damian Penaud et Gabin Villière sont solidement installés.

" Un garçon bien équilibré dans sa tête "

Alors que manque-t-il encore à Donovan Taofifenua pour s’offrir un destin tricolore ? A première vue, pas grand chose. "Depuis une saison et demi, il s’est imposé comme un titulaire au Racing 92. Ça lui a permis de prendre confiance en lui, de progresser, notamment sur le plan physique. On sent qu’il s’est épaissi, il est fort au contact même si cela reste un joueur de punch", nous confie Aubin Hueber, qui a entraîné Donovan Taofifenua lors du titre mondial des Bleuets en 2019. Formé pendant cinq ans au pôle Espoirs d’Ussel, l’académie de Clermont, Donovan Taofifenua est l’un des plus grands talents de sa génération.

Top 14 - Donovan Taofifenua après son essai contre ToulouseMidi Olympique

" Avec son peps, ce serait très intéressant qu’il vienne se proposer dans la ligne "

Couvé par l’Argentin Juan Imhoff, qui lui glisse de précieux conseils, Taofifenua a parfaitement répondu aux exigences du très haut niveau. "C’est un garçon bien équilibré dans sa tête", souligne Aubin Hueber. Doté d’une pointe de vitesse impressionnante, d’une excellente lecture du jeu - liée à son expérience en 15 dans les catégories de jeunes - Donovan Taofifenua possède une palette technique très étoffée. "Il sait analyser très vite une situation de jeu. Il s’en sort par sa vitesse, ses crochets mais aussi son jeu au pied rasant ou par-dessus qui très efficace. Et il est bon sous les ballons hauts", insiste Hueber.

" Il faut qu’il se persuade qu’il a les qualités pour être un joueur de très haut niveau "

Quelle est alors sa marge de progression ? "Il doit être plus régulier. C’est dans la tête. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il ne lâche rien même s’il doit encore travailler sur son mental. Il faut qu’il se persuade qu’il a les qualités pour être un joueur de très haut niveau", explique Aubin Hueber. Et quoi d’autre ? "Il doit également essayer d’être un peu plus mobile, de se déplacer comme le faisait si bien Christophe Dominici. Avec son peps, ce serait très intéressant qu’il vienne se proposer dans la ligne", souligne l’ancien coach des Bleuets. Un manque qui pourrait être facilement comblé grâce à son expérience dans l'IN EXTENSO SUPERSEVENS.

Auteur de douze feuilles de match cette saison en TOP 14, pour onze titularisations et deux essais, le jeune trois-quarts aile du Racing 92 a brillé dernièrement en signant un essai déterminant lors de la victoire des Ciel et Blanc à Toulouse (15-20). Si certains agités du tweet n’ont retenu que son essai laissé en route dans l’en-but toulousain, Taofifenua a démontré qu’il était bien présent lors des grands rendez-vous. Les portes du XV de France ne devraient plus lui résister bien longtemps…