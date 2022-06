L’UBB a officialisé la venue pour la saison prochaine de Christophe Laussucq, qui rejoindra le staff dans un rôle « transversal » de coordinateur sportif avec un contrat de trois ans. L’ancien demi de mêlée international puis entraîneur de Brive, du Stade Français, de Mont-de-Marsan et d’Agen est girondin, il a passé son enfance à Lacanau. Il a aussi porté les couleurs de Mérignac et bien sûr du Stade Bordelais et de Bordeaux-Bègles, les deux clubs qui ont fusionné pour créer l’UBB en 2006. Les Bordelais se sont donc adjoints les services d’un technicien au vrai savoir-faire, avec une bonne cote dans le milieu. Il l’a forgé quand il entraînait le Stade Français (2011-13), puis Mont-de-Marsan en Pro D2 (2013-2019). Dans les Landes, il montra qu’il pouvait pratiquer un jeu de qualité dans un club qui n’avait pas de moyens extraordinaires. Il joua cinq fois sur six les phases finales de Pro D2 avec le club landais, performance peu célébrée médiatiquement, mais qui parle aux connaisseurs.

Il était libre depuis son départ d’Agen en novembre 2020, une dernière expérience évidemment difficile à la tête d’un club au budget trop limité pour l'Élite (son successeur ne fit pas mieux que lui). « J’ai toujours eu une bonne relation avec Christophe Laussucq. On a toujours été dans l’échange, on se parlait une fois tous les ans et demi, deux ans. Mais je suis content du choix de Christophe Urios car Christophe Laussucq est de la région, il a joué au club et il y est attaché. Oui, c’est Christophe Urios qui voulait quelqu’un dans un rôle transversal et qui a fait ce choix. » explique Laurent Marti.

Le manager actuel de l’UBB s’est exprimé sur ce renfort : « Quand je suis arrivé, je travaillais avec Nicolas Zenoni qui occupait un peu ce rôle transversal. On avait besoin d’une personne qui soit capable de bien fonctionner pour suivre un projet global, pour suivre les joueurs à fort potentiel par exemple et toute une série de choses, que je ne faisais pas parce que je n’ai pas le temps, Frédéric Garcia, directeur du centre de formation, n’a pas non plus le temps. Il y a trois ans, Nicolas Zenoni avait trouvé un bon équilibre avec David Ortiz (alors directeur du Centre de Formation, NDLR). Ça bossait bien, les jeunes qui venaient avec nous étaient vraiment suivis par Nicolas et ça se passait très bien. Avec le Covid, le poste est resté vacant pendant un moment. Christophe arrive donc dans notre staff avec ce rôle bien précis, il va suivre toutes nos équipes, tous nos staffs, tous nos joueurs et nos leaders aussi. Christophe connaît le haut niveau, il est de la région. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais j’ai fait plusieurs réunions avec lui et ça a bien marché. C’est une personne de caractère qui sait ce qu’il veut et il connaît ce rôle, car il l’avait déjà un peu quand il était à Mont-de-Marsan. »

On reverra donc Christophe Laussucq au Stade André-Moga à partir de l’été prochain. Il connaît les lieux, il les a fréquentés comme joueur entre 2001 et 2003 sous le maillot du CABBG, il était alors à son zénith, un vrai meneur talentueux. Les vrais Béglais s’en souviennent.