Clermont 20 - 15 Montpellier

Le film du match

Pour la première fois depuis 2018, l’ASM ne participera pas aux phases finales du championnat. Malgré sa victoire (20-15), les Clermontois finissent la saison hors du top 6. Le MHR, leader avant cette dernière journée, se qualifie directement pour les demi-finales.

Lyon 26 - 29 La Rochelle

Le film du match

Dans ce choc entre lauréats des deux Coupes d’Europe, c’est donc le vainqueur de la Champions Cup, le Stade Rochelais, qui s’impose face au titré en Challenge Cup, le LOU, sur le score de 29 à 26 au Matmut Stadium de Gerland. Les Maritimes assurent donc une présence en phase finale, le LOU est éliminé.

Racing 92 21 - 16 Toulon

Le film du match

La saison du Racing 92 n'est pas terminée. Les Franciliens se sont imposés 21 à 16 face à Toulon grâce notamment à une belle deuxième mi-temps et un essai de Juan Imhoff. Pour Toulon, cette défaite est synonyme de fin de saison.

Pau 16 - 26 Castres

Le film du match

Castres réalise la grosse opération de la soirée en allant décrocher une dernière victoire sur la pelouse de Pau, 26-16, victoire synonyme de qualifications pour les demi-finales du championnat, mais surtout synonyme de première place ! Dans un match marqué par l’engagement mais surtout par les fautes de main, les Castrais ont su faire la différence avec notamment un Urdapilleta efficace.

Stade Français 17 - 33 Brive

Le film du match

Dominateur, Brive a puisé dans ses ressources mentales et physiques pour s’offrir le scalp du Stade Français sur sa pelouse (17-33), lors de cette ultime journée.

Toulouse 80 - 7 Biarritz

Le film du match

Pour terminer de la meilleure des manières sa phase régulière, le Stade toulousain a étrillé 80-7 le Biarritz olympique, inscrivant douze essais. Avec cette victoire à cinq points, les Haut-Garonnais assurent leur place dans les six premiers. Joe Tekori et Maxime Médard se sont offerts un essai pour, peut-être, leur dernière apparition sous la tunique rouge et noire.

Perpignan 22 - 15 Bordeaux-Bègles

Le film du match

Au terme d'un match très engagé et où aucune des deux équipes n'aura refusé le jeu, c'est Perpignan qui s'impose à domicile contre Bordeaux 22-15. Malgré cette victoire, les Catalans devront jouer contre Mont-de-Marsan pour se maintenir en Top 14. De son côté, l'UBB passe à côté de la qualification directe en demi-finale et jouera les barrages.