L'actuel contrat, signé en août dernier, de Brice Dulin avec La Rochelle sera-t-il son dernier ? Il y a de grandes chances que cette hypothèse soit vraie. Dans les colonnes d'ActuRugby, l'ancien arrière du Racing 92 ou du Castres olympique a émis la possibilité de raccrocher les crampons en 2025, à la fin de son engagement avec le Stade rochelais.

L'international français (36 sélections) a déclaré : "Ce sera sûrement le dernier contrat. Je vais très probablement arrêter après. J'aurai 35 ans, je pense que ça suffira. Le corps a déjà assez subi…" Depuis son arrivée chez les Maritimes, Dulin s'est installé avec le numéro quinze dans le dos. Finaliste en 2021, il a bien évidemment remporté la Champions Cup avec les Jaune et Noir la saison dernière.

Double champion de France

Brice Dulin est un grand acteur du rugby français depuis plus d'une décennie. Après un début de carrière tonitruant en Pro D2 avec Agen, il découvre le Top 14 avec le SUA, où il impressionne par ses qualités de relanceur. En 2012, il rejoint le CO pour passer un cap. Bien lui en a pris puisqu'il remporte le Bouclier de Brennus quelques mois plus tard avec les Tarnais.

En 2014, c'est du côté du Racing 92 que l'arrière pose ses valises. Au total, il restera six saisons chez les Franciliens avec lesquels il remporte une deuxième fois le Top 14 en 2016, sur la pelouse du Camp Nou à Barcelone. Depuis trois ans, le natif d'Agen fait les beaux jours de La Rochelle. Titulaire indiscutable dés son arrivée, il a disputé une finale de championnat avec les Maritimes, et deux en Champions Cup. Il a remporté la dernière face au Leinster en mai dernier.

International depuis 2011, Brice Dulin a pris part à la Coupe du monde 2015 avec les Bleus. Bien installée à l'arrière de la sélection en 2021, il a depuis perdu sa place au profit de Melvyn Jaminet mais reste dans les petites papiers du staff tricolore. Avant de raccrocher les crampons en 2025 comme il l'a avoué, Dulin pourrait s'offrir un dernier grand défi, celui du Mondial 2023. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.